Ajax verspeelt kostbare tijd met afhaken Julian Ward: waar blijft het duidelijke verhaal?

De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur draait voor Ajax uit op een farce: de onderhandelingen met de belangrijkste kandidaat, Julian Ward, zijn stukgelopen.

Ajax heeft haast met de aanstelling van een technische baas. Kennelijk zoveel haast dat de club niet langer wilde wachten op Julian Ward, die pas ná dit seizoen in Amsterdam aan de klus kon beginnen. Daarmee is kostbare tijd verloren gegaan. Twee maanden geleden nog beweerde algemeen directeur Edwin van der Sar dat Ajax rond deze tijd een nieuwe directeur voetbalzaken zou hebben. De club schakelt nu door naar de Duitser Sven Mislintat (50), voormalig technisch directeur van onder andere VfB Stuttgart en Borussia Dortmund.

Sportief op een lijn

Met Ward, die uiteindelijk ontevreden was over het gebrek aan daadkracht bij Ajax en de aanbieding die hem werd gedaan, werden meerdere gesprekken gevoerd. De 41-jarige Engelsman, werkzaam voor Liverpool, paste in het profiel dat Ajax voor de functie heeft: een talentenspeurder met een bewezen track record en een uitgebreid netwerk in Europa en Zuid-Amerika. Sportief zaten partijen op een lijn, maar tot een overeenkomst hebben de onderhandelingen niet geleid.

De zoektocht kan nu weer van voren af aan beginnen. Ajax ontbeert al sinds het vertrek van Marc Overmars in februari vorig jaar een technisch directeur. De aanstelling van directieleden is een zaak van de raad van commissarissen, maar aan de woorden van de onlangs aangetreden president-commissaris Pier Eringa te horen, ligt het dossier over de opvolging van Overmars op het bordje van Van der Sar.

Onstuimige transferperiode

Een duidelijke lijn is niet te ontdekken in het beleid van de oud-doelman. Van der Sar moest na een half jaar trainer Alfred Schreuder ontslaan, na teleurstellende resultaten in de Champions League en in de eredivisie. Kort daarvoor werd Daley Blind, Ajacied in hart en nieren, nog afgepoeierd door de directie omdat de ervaren speler en Schreuder niet meer door één deur konden. Het was voor Danny Blind een van de redenen om niet terug te keren als technisch commissaris in de rvc.

Een deel van het sportieve verval van Ajax is veroorzaakt door de onstuimige transferperiode vorig jaar zomer. Er ging veel mis bij het aantrekken van nieuwe spelers door een gebrek aan ervaring en netwerk bij de technisch managers Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra. Die laatste heeft daarvoor, al dan niet onder druk, de verantwoordelijkheid genomen. Hij is met de club in gesprek om zijn contract te ontbinden.

Voetbalas te lang niet op orde

De zogenoemde voetbalas – technisch commissaris, directeur voetbalzaken, hoofdtrainer – is al veel te lang niet op orde bij Ajax. De club is niet alleen op zoek naar een technisch directeur en een technisch commissaris maar er moet tevens een beslissing worden genomen over de positie van de hoofdtrainer. John Heitinga neemt de honneurs waar tot het eind van dit seizoen. Mag hij blijven zitten of wil de club een meer ervaren trainer voor de groep?

Huntelaar en Van der Sar staan op dit moment samen voor de technische compositie van de A-selectie en de invulling van de staf van het eerste elftal voor volgend seizoen. Een blik op de huidige selectie maakt duidelijk dat Ajax veel (basis)spelers voor langere tijd onder contract heeft, maar Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Edson Álvarez lijken aan te sturen op een transfer.

Duidelijk verhaal nodig

Voetballers die Ajax graag wil behouden of die de club komende zomer wil aantrekken, hebben een duidelijk verhaal nodig. Zij willen weten wie straks de trainer is, hoe de selectie eruit komt te zien en of Ajax in de Champions League speelt. Dat laatste is nog maar de vraag. Feyenoord is koploper en stevent af op de titel en op rechtstreekse deelname aan het lucratieve toernooi. Ajax staat tweede (voorronde Champions League) maar heeft slechts twee punten voorsprong op PSV en AZ.

Het verhaal dat Ajax de huidige en toekomstige spelers op dit moment te vertellen heeft, is onsamenhangend. Na het vertrek van Overmars en trainer Erik ten Hag is een vacuüm ontstaan waarin een helder plan, samenwerking en communicatie ontbraken bij Van der Sar, Huntelaar, Hamstra en Schreuder.

Van der Sar onder druk

Van der Sar komt steeds verder onder druk te staan in de organisatie, maar het laatste waar Ajax nu op zit te wachten is een vertrek van de baas van de NV. Zijn functioneren in het afgelopen jaar zal op een nader moment – als de dikke mist wat is opgetrokken – door de rvc worden geanalyseerd en beoordeeld.

Van der Sar zelf heeft al vaker gezegd dat hij het als algemeen directeur niet ambieert om de technische zaken van Ajax te behartigen. Maar op dat vlak zijn nu wel de belangrijkste en moeilijkste beslissingen te nemen. Daarin moet de nieuwe president-commissaris Eringa de regie nemen. Als er al haast was bij Ajax om de technische zaken op orde te krijgen, dan is dat nu grote haast.