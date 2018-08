Ajax verspeelt 0-2 voorsprong tegen Standard Luik

Aan de hand van Dusan Tadic leek Ajax al in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Standard Luik op weg naar de play-offs van de Champions League.



De Serviër had een levensgroot aandeel in de voorsprong van 2-0, maar zag zijn ploeg de marge in het laatste half uur knullig uit handen geven: 2-2.



"Tadic is on fire", zongen de meegereisde aanhangers van Ajax al voor het rustsignaal.



De international jongleerde in de negentiende minuut net zo lang met de bal totdat hij ruimte zag om Huntelaar te bedienen. Doelman Guillermo Ochoa verkeek zich zo op de voorzet dat de ervaren spits van Ajax de bal in het lege doel kon werken.



De Mexicaanse keeper zal zich Huntelaar nog wel hebben herinnerd. Al was het maar van die strafschop in de 94e minuut van de achtste finale van het WK in Brazilië: 2-1.



Tadic zal Ochoa ook nog wel even bijblijven. De Serviër had in de 34e minuut niet veel tijd om uit te halen, maar hij schoot de bal onberispelijk binnen (2-0).



Ajax prees zich gelukkig met de van Southampton overgekomen Tadic. Want het elftal van trainer Erik ten Hag had het in de openingsfase best lastig met de fysiek sterke thuisploeg. Na de hervatting kregen de bezoekers de gelegenheid verder uit te lopen.



Tadic zette Ziyech alleen voor de keeper maar die faalde. Dat bleek een misser met grote gevolgen.



Eerst maakte Mehdi Carcela, de Marokkaanse international van Standard Luik, de ontmoeting in de 67e minuut weer spannend (2-1).



Even na die aansluitingstreffer ontsnapte Ajax nog toen Renaud Emond op de paal kopte. Diezelfde Emond benutte in de 94e minuut wel een strafschop, veroorzaakt door Noussair Mazraoui.



