Ajax verslaat Feyenoord in halve finale die ontsierd wordt door incident Klaassen

Dusan Tadic vlak voordat de 1-2 voor Ajax valt. Beeld Rico Brouwer / Getty Images

Davy Klaassen werd in de 62ste minuut slachtoffer van een vanaf de tribune gegooid voorwerp – vermoedelijk een aansteker - en liep een bloedende hoofdwond op. Het duel werd tijdelijk gestaakt door arbiter Lindhout.

Klaassen was de klos na een opstootje tussen aanvoerders Dusan Tadic en Orkun Kökcü aan de zijlijn. Dat gebeurde aan de ‘open’ kant van het stadion. De rest van De Kuip is voorzien van metershoge netten die bescherming moeten bieden aan de spelers op het veld. Die maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de ernstige (doods)bedreigingen aan het adres van Steven Berghuis, die als Feyenoordspeler de overstap maakte naar rivaal Ajax.

Oproep John de Wolf

Lindhout haalde de spelers van het veld en in de catacomben volgde koortsachtig overleg tussen de KNVB en de directies van beide clubs. Na twintig minuten deed John de Wolf, assistent-coach van Feyenoord en clubicoon, per microfoon een oproep aan het publiek. “Supporters, tussen aanhalingstekens, gebruik je verstand godverdomme. Zorg dat er niks meer op het veld komt. Wij willen er weer voor gaan. We hebben jullie steun keihard nodig. Gebruik je verstand.”

Kort daarna kwamen de teams terug op het veld. Eerst dat van Feyenoord, daarna dat van Ajax. Klaassen hervatte het duel aanvankelijk ook, maar hij zakte al na anderhalve minuut door zijn hoeven en moest zich laten vervangen.

Doelpunt Klaassen

Aan de stand veranderde niets meer. Klaassen was uiteindelijk ook matchwinner. Hij sloeg vijf minuten na rust toe. Steven Berghuis en Dusan Tadic brachten linksbuiten Steven Bergwijn in stelling. Bergwijn stuitte op doelman Timon Wellenreuther, de rebound van Tadic pakte de keeper ook, maar op de inzet van Klaassen moest hij passen.

Ajax had zich in de extra tijd van de eerste helft nog laten foppen door Feyenoord. Op het moment dat de middelste linie uit het lood stond, werd Alireza Jahanbakhsh op de rechterflank vrijgespeeld. De voorzet van de Iraniër was op maat, de kopbal van Santiago Giménez – weggelopen uit de rug van Jurriën Timber – niet te keren door Gerónimo Rulli.

Favorietenrol valt Feyenoord zwaar

De gelijkmaker was niet onverdiend, maar vanuit Ajaxperspectief onnodig. Feyenoord had moeite met de favorietenrol die het als koploper in de eredivisie, en na de 3-2 zege in de Johan Cruijff Arena, was opgelegd. Het was technisch een matig duel, een bekergevecht in al zijn verschijningen, een slijtageslag ook. Bij Ajax haakte Mohammed Kudus geblesseerd af en kreeg Kenneth Taylor in de 96ste minuut zijn tweede gele (en dus rode) kaart. Hij mist daardoor de finale.

De bekerklassieker begon al onstuimig. Na 21 seconden werd het duel al stilgelegd. Enorme vuurwerkbommen ontploften in een supportersvak achter het doel en de rookontwikkeling was zo hevig dat Lindhout geen goed zicht meer had.

De openingstreffer van Dusan Tadic in de 14de minuut paste in dat rommelige beeld. Het passje van rechtsback Jorge Sánchez viel voor de voeten van Marcus Pedersen, maar de Noor werd op tien meter van het Rotterdamse doel tot zijn eigen schrik en verbazing omvergekegeld door Jahanbakhsh. Tadic nam het cadeautje dankbaar in ontvangst. De Serviër bouwt gestaag verder aan zijn imposante statistieken in dienst van Ajax: in twintig bekerwedstrijden maakte de aanvoerder negen goals en gaf hij tien assists.

Belangrijkste Ajacied

Tadic was woensdagavond in De Kuip niet de belangrijkste Ajacied. Dat was (opnieuw) Edson Álvarez. De Mexicaan ontpopt zich tot een leider in woord en gebaar. Trainer John Heitinga liet hem net als zondag tegen Go Ahead Eagles in de laatste linie spelen. Álvarez beet zich vast in de klus.

Het is de eerzucht van de voorbeeldige professional, die na dit seizoen een mooie transfer wil maken. Álvarez krijgt de kans afscheid te nemen met een prijs. In een seizoen waarin Ajax maar geen topduels kon winnen. Op zondag 30 april wacht de bekerfinale tegen PSV. In De Kuip, zonder netten, zonder Feyenoordaanhangers.

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates 90+11 Ajax staat in de bekerfinale Een bizarre avond is afgelopen. Ajax wint in de Kuip met 2-1 van Feyenoord. De wedstrijd wordt ontsierd door een incident in de 62e minuut: een toeschouwer gooit een aansteker tegen het hoofd van Davy Klaassen, die een bloedende wond op zijn kruin oploopt. Ajax staat in de finale van de KNVB-beker, waarin de ploeg PSV treft. Op 30 april mogen de Ajacieden weer naar de Kuip om te strijden om de dennenappel. ANP 90+8 López pakt nog geel Hij houdt Brian Brobbey vast, waarvoor hij op de bon gaat. ANP / ANP 90+7 Bergwijn eruit Voor hem komt Grillitsch het veld in. 90+6 Taylor met rood eraf Taylor pakt zijn tweede gele kaart met een harde sliding, recht onder de ogen van Lindhout. Hierdoor mist hij een eventuele finale. Getty Images 90+3 Hartman met hoofdklachten eraf De Feyenoordspeler botste met zijn hoofd tegen Conceição. Blijkbaar is er sprake van een ernstige hoofdblessure, want hij wordt gewisseld door Slot. Hij had geen wissels meer over, maar in het geval van een hoofdblessure heeft hij een extra wissel. López komt nog binnen de lijnen.

ANP / ANP 90. Acht minuten extra tijd Lindhout voegt acht minuten blessuretijd toe aan de wedstrijd. Zo duurt deze voetbalavond die ontsierd wordt door de hoofdwond van Davy Klaasen nog langer. ANP 86. Gimenez op de paal Sjongejonge, wat is Gimenez dicht bij de 2-2. Een vrije trap van Kökçü belandt op het hoofd van Gimenez die hoog boven de verdediging uit toornt. Rulli staat aan de grond genageld en ziet hoe de bal op de paal belandt.

Pro Shots / Mischa Keemink 82. Idrissi eruit, Dilrosun erin De laatste wissel aan de kant van Feyenoord. Spits Idrissi gaat eruit, Dilrosun komt binnen de lijnen. 79. Man opgepakt voor gooien aansteker die Klaassen verwondde De politie heeft woensdagavond in De Kuip in Rotterdam een man aangehouden die vanaf de tribune een voorwerp gooide dat Ajacied Davy Klaassen aan zijn hoofd verwondde. 77. Hancko schiet gehaast En goede aanval van Kökçü en Hartman die eindigt bij Hancko. Hij schiet echter gehaast over. 73. Heitinga brengt Bassey en Hato Bassey en Hato komen erin, Youri Baas en Steven Berghuis gaan naar de kant. De laatste krijgt een striemend fluitconcert over zich heen. ANP / ANP - Jorrel Hato. 70. Gimenez schiet bal over Timber kan de bal net niet onderscheppen, waardoor Gimenez kan aanleggen. Hij schiet de bal echter over de goal van Rulli. 67. 4 wissels aan de kant van Feyenoord Arne Slot grijpt rigoureus in. Pedersen, Trauner, Jahanbakhsh en Szymański gaan eruit, zij worden vervangern door Kasanwirjo, Bullaude, Paixão en Danilo. 64. Klaassen eruit, Brobbey erin Davy Klaassen heeft te veel last van zijn hoofdblessure, hij oogt duizelig en kan niet verder. Hij kreeg een aansteker tegen zijn hoofd gegooid. Brian Brobbey is zijn vervanger. ANP / ANP 62. Geel voor Tadic en Kökçü De beide aanvoerders krijgen nog geel voor het opstootje voor de onderbreking. Beide teams staan weer op het veld De wedstrijd gaat toch weer verder. De spelers maken zich warm en streken. Klaassen speelt zonder tulband, zijn wond is gestopt met bloeden. ANP / ANP Beelden van het incident 62. John de Wolf spreekt publiek toe Het Feyenoordicoon en assistent-trainer spreekt het publiek toe. Zijn gezicht staat op onweer. 'Hallo. Supporters tussen aanhalingstekens. Gebruik je verstand. Zorg ervoor dat er niets op het veld meer komt. Zorg dat we weer achter het team gaan staan. Gebruik je verstand. Wij willen doorgaan.'

62. Wedstrijd gestaakt Lindhout stuurt iedereen naar de catacomben. Klaassen heeft een fikse wond aan zijn achterhoofd, het bloed stroomt eruit. ANP - Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. 62. De wedstrijd ontvlamt Kökçü en Tadic hebben een opstootje, waarna de vlam in de pan slaat in de Kuip. Davy Klaassen wordt vanaf de tribune bekogeld, het bloed stroomt uit zijn achterhoofd. ANP / ANP 61. Kudus geblesseerd naar de kant Na een duel grijpt de Ghanese spits naar zijn hamstring. Francisco Conceição is zijn vervanger.

ANP 51. Klaassen schiet Ajax op 2-1 Eerst een grote kans voor Steven Bergwijn, die wordt gepakt door Wellenreuther. Vervolgens krijgt Tadic de bal ook niet achter de keeper, maar na twee gemiste kansen weet Davy Klaassen met een fantastische gesprongen trap Ajax op 2-1 te zetten.

50. Gimenez krijgt bijna grote kans Álvarez schuttert en levert de bal in, waarna de Feyenoordspits bijna een grote scoringskans krijgt. De bal komt net te ver voor de Mexicaanse spits. 48. Álvarez geel Om te voorkomen dat Feyenoord een snelle inworp kan doen, slaat de Mexicaanse verdediger de bal weg. Het kost hem een gele kaart. Nu staan beide centrale verdedigers van Ajax op scherp. ANP 46. Op jacht naar de finaleplek Er is weer afgetrapt in Rotterdam. 45+5 Rust in Rotterdam Einde van de eerste helft. Beide ploegen gaan gelijk op in een daverend voetbalgevecht. ANP 45+2 Gimenez zet Feyenoord naast Ajax Wat een domper voor Ajax zo op slag van rust. Na een scherpe voorzet vanaf de rechterflank staat Santiago Gimenez helemaal vrij voor Rulli. Een cadeautje voor de Feyenoordspits die in uitstekende vorm is. ANP 45. Vijf minuten extra tijd De eerste helft duurt vijf minuten langer. Meerdere malen heeft het spel stilgelegen, waaronder voor de Ramadan. 43. Wieffer heeft grote kans na verre inworp Een verre inworp van Alireza Jahanbakhsh belandt midden in het zestienmetergebied van Ajax. Wieffer schiet de bal in, maar hij vergeet een hoek te kiezen. De bal gaat recht op Rulli af, die hem klemvast heeft.

ANP 38. Geel voor Taylor De middenvelder pakt Szymanski hard van achter aan. Lindhout is onverbiddelijk en geeft geel.

ANP 30. Korte drink- en eetpauze Ramadan Bij zonsondergang is er een kort moment voor de spelers die aan de Ramadan doen. Zij kunnen wat eten en drinken. Slot en Heitinga grijpen het moment aan om de spelers meer instructies te geven. ANP 29. Feyenoord drukt Ajax in de verdediging Met flitsende aanvallen over de flanken weet Feyenoord de Ajax-verdediging uit elkaar te spelen. Youri Baas speelt zijn eerste Klassieker, het is zien of hij kan aanhaken bij het niveau dat in de top van de eredivisie wordt geëist. 24. Jahanbakhsh mist een knoepert van een kans Alireza Jahanbakhsh komt helemaal vrij bij de tweede paal door een goede voorzet van Hartman. Na een succesvolle aanval weet hij de bal diagonaal toch naast het doel te schieten. Sánchez heeft het moeilijk als rechtsback. 18. Timber haalt Gimenez onderuit De Mexicaanse spits lanceert zichzelf en Timber schoffelt hem rond de middenlijn onderuit. Hij krijgt geel en staat de resterende zeventig minuten op scherp. 14. Tadic zet Ajax op 1-0 Een slechte voorzet van Sánchez, maar Pedersen en Jahanbakhsh lopen elkaar in de weg, waarna de aanvoerder van Ajax makkelijk raak kan schieten.

ANP 9. Goede redding Rulli Gimenez heeft een een-op-eenduel met Álvarez, die door de Feyenoordspits het bos wordt ingestuurd. Rulli voorkomt een vroege voorsprong voor Feyenoord. 6. Rollertje Jahanbakhsh Wieffer lanceert Jahanbakhsh, die flink wat meters kan maken op de rechterflank. Hij gaat echter te lang voor eigen succes, waardoor de bal in de handen van Rulli verdwijnt. 5. Goede kopkans Kudus Een scherpe voorzet vanaf links van Berghuis valt goed op het hoofd van Kudus. Hij kopt helaas over. De eerste kans van de wedstrijd is voor de Amsterdammers. 1. Wedstrijd hervat 21 seconden stonden er op de klok, toen Lindhout de wedstrijd stillegde. De rook is wat weggetrokken, en bal rolt weer. ANP 1. Vuurwerk op de tribunes Het lijkt alsof het Legioen een hele vuurwerkwinkel in één keer in de hens steekt. Een onderdringbare rookpluim zorgt ervoor dat Lindhout de wedstrijd staakt. Hopelijk is het vuurwerk op de tribunes een voorbode voor vuurwerk op het veld. 1. Ajax op jacht naar plek in finale De bal rolt in de Kuip. Ajax gaat op jacht naar de overwinning in Rotterdam. Kan het de nummer 1 van de eredivisie verslaan? Bij café Gijs de Rooy is het opvallend leeg Wie in Amsterdam-Oost op zoek is naar een authentieke Ajaxkroeg kan niet om Gijs de Rooy heen. Bij iedere wedstrijd kan je er over de hoofden lopen en staat het publiek vanaf de straat nog op de tenen om het grote scherm achterin te zien. Vanavond echter is het opvallend leeg. Weinigen in Amsterdam hebben nog vertrouwen in een goede afloop van deze Klassieker. Kan Heitinga zijn mannen oppeppen om toch nog iets van het seizoen te maken? Een troostprijs, maar toch... Heitinga houdt Brobbey achter de hand Hoewel Ajax de afgelopen twee wedstrijden in de eredivisie punten heeft laten liggen, is het gevoel van John Heitinga voorafgaand aan het duel 'goed'. Heitinga kiest voor Bergwijn op de flank, Tadic in de spits en Brobbey op de bank. Die keuze legt hij uit. "In dit soort wedstrijden heb je ook ervaring nodig. En als Brian invalt, is er een win-win-situatie, want hij heeft daar de exceptionele kwaliteiten voor." Slot legt Feyenoords strijdplan uit Arne Slot vertelt voor de camera van ESPN dat hij een vermakelijke wedstrijd verwacht. "Ik denk dat beide teams de bal heel graag willen hebben. Zij willen niet inzakken en wij ook niet." Daarnaast heeft Feyenoord de laatste dagen goed gekeken naar de manier waarop zij standaardsituaties moeten verdedigen. "We hebben met speciale interesse naar de rol van Edson Álvarez gekeken en hoe we hem onschadelijk kunnen maken." Ajax zonder Rensch, Feyenoord mist Geertruida Aan beide kanten is er vanavond ook een aantal spelers niet beschikbaar. Feyenoord mist Justin Bijlow (pols), Lutsharel Geertruida (hamstring) en Quinten Timber (knie). Ajax moet het stellen zonder Devyne Rensch (spierblessure) en Ahmetcan Kaplan (knie). ANP - Lutsharel Geertruida viert zijn doelpunt tegen Ajax op 19 maart 2023. Arne Slot kiest voor vertrouwde namen tegen Ajax Weinig verrassingen bij Feyenoord. Ten opzichte van het vorige duel staat alleen Oussama Idrissi in de basis, waardoor Igor Paixão op de reservebank begint. Heitinga heeft weer vertrouwen in Baas als linksback De opstelling van Ajax is bekend: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Taylor, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Kudus, Tadic. Door de rentree van Steven Bergwijn start Brian Brobbey weer op de bank. Ajaxbus uitgezwaaid in Amsterdam De spelers van Ajax kwamen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord bijeen in het Hilton hotel. Bij vertrek naar Rotterdam werd de ploeg van John Heitinga uitgezwaaid en toegejuicht door Ajaxsupporters. Slot: ‘Kökcü gaat Tadic gewoon de hand schudden’ Volgens Feyenoordtrainer Arne Slot gaan aanvoerders Orkun Kökcü en Dusan Tadic elkaar vanavond gewoon de hand schudden voorafgaand aan de wedstrijd. Bij een eerdere onderlinge ontmoeting in de Arena gebeurde dat niet. "Dat is enorm uitvergroot, heb ik gemerkt. Maar dat was veel minder spannend dan de buitenwereld wil doen vermoeden," zegt Slot. "Het duurde even voordat Tadic zo ver was om aan te sluiten bij de scheidsrechter. Toen werd er getost en daarna ontstond er een hoop onduidelijkheid over het feit dat Orkun toch iets anders had gekozen dan dat hij precies duidelijk had gemaakt. Vervolgens liep het zo dat ze elkaar geen hand gaven. Maar Orkun zal morgen als eerste, omdat wij thuis spelen, zijn hand uitsteken naar Tadic. En die gaat hem niet weigeren." ANP - Orkun Kökcü en Dusan Tadic tijdens de wedstrijd op 19 maart 2023. Drie kenners blikken vooruit Hoe schatten kenners Henk Spaan, Sonny Silooy en Danielle Kliwon de kansen in van Ajax tegen Feyenoord? 'De eerste plaats in de competitie zie ik niet meer lukken, maar deze wedstrijd kan zomaar dé omslag zijn.' Lees verder. Winnaar treft PSV De winnaar van Feyenoord - Ajax speelt op 30 april de finale tegen PSV. De Eindhovenaren maakten dinsdag door een 1-2 zege een eind aan het bekersprookje van amateurclub SV Spakenburg. Rensch ontbreekt Devyne Rensch ontbreekt in het duel met Feyenoord. De rechtsback kampt nog altijd met een liesblessure. "Hij is er nog niet bij, die wedstrijd komt nog te vroeg," aldus Heitinga. De Mexicaan Jorge Sánchez is vermoedelijk zijn vervanger. Verder ontbreekt alleen Ahmetcan Kaplan in de selectie van Heitinga. De centrumverdediger herstelt nog steeds van een zware knieblessure die hij in december opliep. Steven Bergwijn kan wel aan de aftrap verschijnen. De aanvaller miste de laatste interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Gibraltar vanwege een knieblessure. Hij was zondag nog niet klaar voor een basisplaats in Deventer. Feyenoord moet het doen zonder Justin Bijlow, Quinten Timber en Lutsharel Geertruida. ANP / ANP Heitinga: 'Feyenoord favoriet' Volgens Ajaxtrainer John Heitinga is Feyenoord favoriet. "Zij hebben een voorsprong van 8 punten op ons in de Eredivisie en presteren nationaal en internationaal. Trainer Arne Slot heeft het daar goed voor elkaar." Ruim twee weken geleden begon Ajax volgens Heitinga nog als favoriet aan het competitieduel met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. "Wij hadden toen zeven keer op rij gewonnen," verklaart Heitinga. "En we speelden thuis. Die steun van het publiek hebben we gevoeld." Heitinga weet dat Ajax dit seizoen nog geen topwedstrijd heeft gewonnen, de duels met het matige Rangers FC in de Champions League niet meegeteld. "Maar we willen naar de finale dus we weten wat we moeten doen," blikt hij vooruit op het duel in de uitverkochte Kuip. "En we willen volgend seizoen ook weer in de Champions League spelen. Dus het is van groot belang dat we goed presteren in de laatste zeven competitiewedstrijden,” aldus de coach die hoopt dat algemeen directeur Edwin van der Sar snel duidelijkheid verschaft over de invulling van de vacatures voor hoofdtrainer en technisch directeur voor volgend seizoen.

ANP Twee eerdere ontmoetingen Feyenoord en Ajax troffen elkaar dit jaar al tweemaal eerder. Het competitieduel in Rotterdam leverde geen winnaar op (1-1). Feyenoord vierde ruim twee weken geleden de eerste competitiezege in ruim 17 jaar in de Johan Cruijff Arena (2-3). ANP - Lutsharel Geertruida scoort de winnende goal voor Feyenoord in de competitiewedstrijd tegen Ajax op 19 maart 2023 in de Johan Cruijff ArenA. Welkom Welkom bij het liveblog van de wedstrijd Feyenoord - Ajax in de halve finale van de KNVB-beker. Voor de Amsterdammers is het bekertoernooi nog de enige serieuze kans op een prijs in een verder roemloos seizoen. De wedstrijd begint woensdag om 20.00 uur in een uitverkochte Kuip. Scheidsrechter van dienst is Allard Lindhout.