Ajax verslaat FC Groningen (3-0) en vergroot voorsprong op PSV

Ajax-FC Groningen werd geen doelpuntenfestijn (3-0), maar dat was ook niet de verwachting. De koploper van de eredivisie had de touwtjes zaterdagavond echter stevig in handen en vergrootte de voorsprong op PSV tot vier punten.

FC Groningen was met andere intenties naar de Johan Cruijff Arena gekomen dan ploegen als NEC en Cambuur. Het elftal van trainer Danny Buijs is een moeilijk te kloppen tegenstander. Na Ajax geeft FC Groningen de minste scoringskansen weg in de eredivisie.

Erik ten Hag had het zijn spelers vooraf meegegeven. “Voor ons is het echt een uitdaging en een mooie test om tegen deze compacte ploeg, die erg op verdedigend gefocust is, kansen te kunnen creëren.”

Dat viel in de praktijk inderdaad niet mee. Ajax drong wel aan, maar miste de precisie in de aanvallen. Een kopballetje van Antony, een indirecte vrije trap van Dusan Tadic, een verrassende uithaal van Daley Blind; het was een magere oogst na veertig minuten voetbal.

De selectie beschikt dit seizoen echter over uiteenlopende wapens. Dus als het over de grond niet lukt, dan maar door de lucht. De voorzet van Steven Berghuis vanaf de rechterflank belandde ver bij de tweede paal. Kopspecialist Edson Álvarez had er goed het oog in. Hij kwam keurig onder de bal en kopte tegendraads is. Technisch een knap doelpunt.

Het is een verstandige keuze geweest van Ajax om niet in te gaan op de avances van Stade Rennes. De Franse club wilde de Mexicaan overnemen en had daar twintig miljoen euro voor over, maar voor een ploeg die ook ambities heeft in de Champions League is Álvarez een onmisbare schakel.

Voorsprong vergroot

Ajax kon het duwtje in de goede richting goed gebruiken. Met de zege heeft de koploper het verschil met PSV vergroot naar vier punten. Willem II, dat zaterdagavond met 2-1 won van PSV, staat nu op de tweede plaats.

Ajax begon nog zonder Davy Klaassen aan het duel met FC Groningen. De middenvelder is net hersteld van een liesblessure. Op zijn positie heeft Steven Berghuis zijn waarde de afgelopen weken bewezen – en ook nu was hij weer belangrijk met zijn assist op Álvarez.

Kort na rust verdubbelde Ajax de voorsprong. Een fraaie treffer van Antony; zijn gekrulde schot met links vloog in de verre hoek. De kers op de taart voor de snelle aanvaller die deze week voor het eerst is opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië.

Antony mocht kort daarna onder de douche, net als spits Sébastien Haller. David Neres en Mohamed Daramy kwamen binnen de lijnen. Het is een luxe voor Ten Hag, dat hij twee snelle en behendige vleugelspelers achter de hand heeft. Dinsdag in de Champions League tegen Besiktas zouden ze zomaar weer eens hard nodig kunnen zijn.

Datzelfde geldt voor Klaassen, de motor van Ajax. Hij maakte een kwartier voor tijd zijn rentree. Klaassen meldde zich drie weken geleden als onbetwiste basisspeler van Ajax bij het Nederlands elftal. Hij blonk uit in Oranje, maar liep er ook zijn blessure op. Het is de vraag of Ten Hag tegen Besiktas meteen weer een beroep op Klaassen doet. De concurrentie in de selectie is enorm: Mohammed Kudus verscheen tegen Groningen ook nog even op het veld, terwijl Nicolás Tagliafico – Argentijns international – een minuutje of acht mocht spelen als linksback.

Rechtsback Noussair Mazraoui had net voor die wissel de stand op 3-0 gebracht. En hij onderstreepte daarmee nog maar eens dat Ajax over veel verschillende aanvalswapens beschikt.

