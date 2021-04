Ajax verslaat AZ in waardig kampioensduel

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-AZ (2-0)?

‘Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen!’ Het gezang rolde van de tribunes in de deels bezette Johan Cruijff Arena. Officieel is de 35ste landstitel nog niet, maar Ajax heeft qua doelsaldo zo’n buffer opgebouwd ten opzichte van PSV (plus 32) dat er niets meer fout kan gaan.

Was het een waardig kampioensduel?

In alle opzichten. Ajax had het meer dan een uur zwaar tegen AZ; de vorm van vóór de laatste interlandbreak is een beetje tanende. Nerveus werd Ajax er niet van. De Amsterdammers hebben immers een comfortabele voorsprong op de concurrentie. Na de openingstreffer van Davy Klaassen in de 66ste minuut greep Ajax ook onmiddellijk de regie.

Neemt die tanende vorm iets af van de glans van de 35ste landstitel?

Dat niet. Ajax heeft dit jaar op veel fronten gestreden en werd in de eindfase van het seizoen zowel Europees (AS Roma) als nationaal (KNVB-beker) behoorlijk getest. AZ is een van de betere teams in de eredivisie, misschien wel de beste na Ajax. De Alkmaarders oogden zondagmiddag lange tijd frisser en fruitiger dan de aanstaande kampioen. Het is dat Albert Gudmundsson zo veel moeite heeft om een goal te maken, anders had Ajax het feestje minimaal een week moeten uitstellen. Ajax is bovendien een vechtploeg, die wederom een wedstrijd heeft kunnen ‘draaien’.

Wanneer krijgt Ajax de kampioensschaal uitgereikt?

Volgende week speelt de ploeg opnieuw in eigen stadion, dan is Emmen de tegenstander. Een gelijkspel is voldoende voor de titel. Edwin van der Sar zei vóór het duel met AZ te hopen dat er ook dan weer publiek welkom is. Van der Sar: “Laten we hopen op meer dan de 7500 mensen de er vandaag zijn. Het zijn zeven moeilijke maanden geweest. We hebben jullie gemist.”

Ze gaven Ajax het steuntje in de rug?

De wedstrijd golfde op en neer op de emotie van de supporters. Ajax begon furieus aan de wedstrijd. Na zes minuten kon Sébastien Haller de score al openen, na een vloeiende aanval via uitblinker Ryan Gravenberch en Dusan Tadic. Keeper Marco Bizot haalde de bal met meer geluk dan wijsheid uit het doel. Daarna had AZ vijf serieuze kansen om het duel naar de hand te zetten.

Kon Haller zijn stempel drukken?

Hij miste ook na rust een kopkans, na een fraai balletje van Lisandro Martínez. Uiteindelijk was de recordaankoop wel betrokken bij het winnende doelpunt. Zijn overstapje, op een pass van Tadic, bood Klaassen de gelegenheid om de bal met links af te drukken.

Klaassen werd man of the match?

En hij bekroonde die uitverkiezing in de 90ste minuut met een tweede treffer. Klaassen was teruggekomen om Ajax aan de dubbel te helpen. Zijn bijdrage aan dat succes is bijzonder groot.

Ajax Maarten Stekelenburg 7

Devyne Rensch 7

Jurriën Timber 6

Lisandro Martínez 8

Nicolás Tagliafico 6

Edson Álvarez 7

Davy Klaassen 8

Ryan Gravenberch 8

Antony 6

Sébastien Haller 6

Dusan Tadic 6 Wissels: Noussair Mazraoui (7) voor Devyne Rensch (’64)

David Neres (6) voor Antony (’64)

Brian Brobbey (-) voor Sébastien Haller (’85)

Oussama Idrissi (-) voor Dusan Tadic (’90) AZ Marco Bizot 7

Yukinari Sugawara 6

Timo Letschert 6

Bruno Martins Indi 6

Owen Wijndal 7

Fredrik Midtsjø 7

Teun Koopmeiners 6

Calvin Stengs 7

Albert Gudmundsson 5

Myron Boadu 6

Jesper Karlsson 7 Wissels: Dani de Wit (-) voor Albert Gudmundsson (’73)

Tijjani Reijnders (-) voor Jesper Karlsson (’78)

Ramon Leeuwin (-) voor Timo Letschert (’90)