Ajax verovert koppositie dankzij zevenklapper

Beeld ANP

Sánchez beleefde een week van uitersten. Zijn eerste twee basisplaatsen voor Ajax in vier dagen tijd, maar in weerstand, beleving en territorium een verschil van dag en nacht voor de 24-jarige rechtsback.

Woensdagmorgen nog gaf hij het seintje aan de staf zich na zijn knieblessure klaar te voelen voor zijn eerste basisplaats in de Champions League. Dat was hij fysiek ook, maar tactisch en technisch beleefde Sánchez een pijnlijke avond. Heel verwonderlijk was dat gezien zijn opponent ook niet.

Sánchez kreeg de ondankbare taak om één van Europa’s grootste revelaties, Khvicha Kvaratskhelia, af te stoppen. Dat lukte hem niet. Sterker nog, de Amsterdamse aankoop werd dolgedraaid door de Napolitaanse. Na een worsteling van dik een uur werd Sánchez uit zijn lijden verlost.

Van het tweebenige wonderkind Kvaratskhelia naar Mike van Duinen, één van de meest modale eredivisievoetballers. En van happen naar adem bij het voorkomen van goals naar het non-stop bijdragen aan kansen en goals voor het andere doel.

Wisselend

Daar bleek aan het begin van het seizoen juist de kracht van concurrent Rensch te liggen. Die - licht geblesseerde - vleugelverdediger toonde zich in de voorbije, dramatische reeks van Ajax echter ook kwetsbaar, waardoor Sánchez tegen de Kralingers andermaal de kans kreeg de erfenis van de na een topjaar bij Bayern München neergestreken Noussair Mazraoui van een wending te voorzien.

Hoe hem dat verging? Wisselend vooral. Zo beleefde de attente Mexicaan zijn eerste grote opsteker in het shirt van Ajax toen hij na een kwartier gelost schot van Steven Berghuis binnen liep. Dat was zijn eerste goal sinds hij twee jaar geleden voor Club Ámerica scoorde.

Ajax weekte Sánchez afgelopen zomer bij die club los voor vijf miljoen euro. Daar besloot de landskampioen toe nadat het aanvankelijk nog voornemens was alleen een rechtsback te kopen als zich een betaalbaar buitenkansje met ervaring op het hoogste Europese podium aandiende.

Sánchez was betaalbaar, maar dat hij het Champions Leagueniveau dat Ajax nastreeft nog niet heeft, werd tegen Excelsior ook wel duidelijk. Vooral in de lef en de precisie van zijn passing. Voor zijn goal had Sánchez al een paar simpele ballen verspeeld, en maakte de eens op rechts geposteerde Steven Bergwijn met zijn lichaamstaal duidelijk niet blij te zijn met zijn aarzelende teamgenoot.

Slordigheden

En bij die ene paar slordigheden bleef het niet. Sánchez was vaker op onnodig balverlies te betrappen. Typerend was een actie aan de tweede helft, toen hij na een goede tackle Van Duinen passeerde maar zich vervolgens ook weer vergaloppeerde. Het bevestigde het beeld dat landgenoten van hem schetsen na zijn overstap: verdedigend sterk maar aanvallend nog een wereld te winnen.

Wat Sánchez daarin zich wel alvast wel heeft aangemeten, is de positionering. Die is bij het doorgaans dominante Ajax heel anders dan hij in Mexico gewend was. Meer in de as en hoger op het veld ook. Het is slechts een klein gedeelte van de aanpassing, aan land, club en klimaat ook, die tijd vergt. Voormalig Feyenoord-directeur Frank Arnesen stelde zaterdag nog dat die in het geval van in Nederlandse top belande Latijns-Amerikanen vaak wel een half jaar vergt. Dat bleek in het geval van David Neres en Sánchez’ maatje Edson Álvarez ook.

En die tijd lijkt de Mexicaanse rechtsback ook nodig te hebben. Op basis van zijn eerste twee optredens in de basis zal hij trainer Alfred Schreuder, die na zes weken weer eens volop kon genieten van een dynamisch en scherp Ajax, het nog niet heel moeilijk gemaakt hebben. Maar wat niet is, kan nog komen.