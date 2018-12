Ajax vermorzelt De Graafschap met monsterscore: 8-0

Zowel Hakim Ziyech als Daley Blind scoorde driemaal. Zo blijft Ajax koploper PSV op twee punten volgen en heeft het inmiddels exact hetzelfde doelsaldo als de concurrent uit Eindhoven.



Ajax tegen De Graafschap was zo'n wedstrijd waarvoor de toeschouwers naar de Johan Cruijff ArenA waren gekomen om te kijken met hoe veel er nu weer werd gewonnen. Het krachtsverschil tussen de nummer twee van de eredivisie en de hekkensluiter was zo groot dat de thuisploeg voor rust tot maar liefst zeventien doelpogingen kwam. In de vorm van dit seizoen heeft De Graafschap daar een paar wedstrijden voor nodig.



Eerste treffer voor Mazraoui

Ajax had ook weinig medelijden met de tegenstander die op de slotdag van het seizoen 2015/2016 de 34e landstitel voor de Amsterdamse club in de weg stond. De Graafschap keek al na 32 minuten tegen een achterstand van drie doelpunten aan.



Dusan Tadic opende in de achttiende minuut de score, na fraai aangeven van Hakim Ziyech. De Serviër vierde alweer zijn zeventiende goal van dit seizoen in verschillende competities. Ook bereidde hij al elf doelpunten voor.



Zeven minuten later maakte Noussair Mazraoui de 2-0. De rechtsback dankte zijn eerste treffer in de eredivisie aan een fraaie hakbal van Donny van de Beek. Mazraoui leverde ook de voorzet op de 3-0 van Hakim Ziyech, die na rust nog tweemaal doel trof voordat hij in de 69e minuut naar de kant mocht.



Spits zonder doelpunten

Ook Daley Blind mocht drie keer juichen. De Amsterdammer verbeterde zijn hoogste aantal doelpunten in één seizoen in de eredivisie. In het voetbaljaar 2012/2013 kwam hij tot twee competitietreffers.



Kasper Dolberg zal als enige speler van Ajax geen goed gevoel hebben overgehouden aan de ruime zege. De Deen kreeg weer de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval maar leverde nauwelijks een bijdrage aan het doelpuntenfestijn.