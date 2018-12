Ajax verloor laatste zes duels met Real Madrid

In totaal speelde Ajax twaalf duels tegen de Madrileense club. Ajax won vier keer en verloor zeven maal, één wedstrijd eindigde gelijk. De laatste overwinning van Ajax op Real Madrid dateert uit het seizoen 1995/1996, toen Ajax uiteindelijk de finale van de Champions League haalde.



De laatste krachtmeting tussen Ajax en Real Madrid was in december 2012. De ploeg van toenmalig trainer José Mourinho won eenvoudig met 4-1 van het Ajax van Frank de Boer. Derk Boerrigter scoorde de eretreffer. Daley Blind stond toen ook op het veld, Lasse Schöne viel in.



Andere tijden

Hoe anders waren de verhoudingen in 1967, toen niet alleen Real Madrid maar ook Ajax tot de wereldtop behoorden. Het was de eerste ronde van de Europa Cup I, de twee topploegen speelden voor het eerst tegen elkaar. Het werd in Amsterdam 1-1, de uitwedstrijd verloor het elftal van Rinus Michels na verlening met 2-1.



In 1973 won Ajax wel van Real Madrid. In de halve finale van de Europa Cup I werd het thuis 2-1 en ook uit werd gewonnen: 0-1. Dat duel is vooral bekend door het hooghouden van Gerrie Mühren, die ook de enige treffer maakte. Ajax won daarna de finale van Juventus.



Real Madrid is met dertien eindzeges recordwinnaar van de hoogste Europese competitie. De 'Koninklijke' won de Champions League vier keer in de laatste vijf jaar (2014, 2016, 2017 en 2018). Ajax ging er vier keer met de beker de grote oren vandoor, voor het laatst in 1995.