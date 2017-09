Ajax verliest punten in Den Haag

Het elftal van de zoekende trainer Marcel Keizer was zeker in het eerste uur superieur aan de thuisploeg maar sprong zo slordig om met de vele kansen dat het uiteindelijk een gelijkspel moest toestaan (1-1).



In zijn zoektocht naar de beste basisploeg wisselde Keizer opnieuw van spelers en speelwijze. Het experiment van vorige week tegen PEC Zwolle met Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg in de punt van de aanval was hem niet best gevallen. Daarom passeerde hij Dolberg, de spits die al zo'n 660 minuten wacht op een doelpunt. Zo kwam er een plaats vrij voor Frenkie de Jong op het middenveld.



De Jong

De twintigjarige jeugdinternational heeft voorlopig de concurrentieslag met Lasse Schöne gewonnen en was tegen ADO een belangrijke schakel in het aanvalsspel van Ajax. Met de bal sierlijk aan zijn voet stak hij een paar keer het hele veld over. De Jong stond ook steeds vrij, net als Hakim Ziyech. Zo was het lekker voetballen voor de bezoekers tegen tegenstanders die vaak een stap te laat waren.



Ajax kreeg kans op kans, zonder dat beide vleugelaanvallers Justin Kluivert een Amin Younes een grote bijdrage leverden. Huntelaar en Younes verschenen zelfs alleen voor doelman Robert Zwinkels maar wisten niet te scoren. Ajax had uiteindelijk een vrije trap nodig om het grote veldoverwicht in een doelpunt te vertalen. Ziyech vond in de 28e minuut het hoofd van Joël Veltman, die keurig raak kopte.



Slordig

Door slordig met de kansen om te springen, maakte Ajax zich het onnodig moeilijk. Na een klein uur groeide bij de thuisploeg steeds meer het besef dat de bal maar één keer goed hoefde te vallen voor een gelijkmaker. Erik Falkenburg kwam met een afstandsschot op de lat al dicht bij de 1-1. Bjørn Johnsen, de lange spits van ADO, had in de 71e minuut wel succes toen hij vlak voor doelman André Onana mocht uithalen (1-1).



Ook na de gelijkmaker kreeg Ajax nog voldoende kansen op een overwinning. Keeper Zwinkels redde twee keer op een inzet van Huntelaar en voorkwam ook met een fraaie reflex dat Matthijs de Ligt scoorde. Invaller Schöne schoot nog op de lat.