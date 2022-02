Ajax verliest, PSV nadert... dreigt er crisis bij Ajax?

En tóch gebeurde het weer: uit tegen Go Ahead Eagles in Deventer (2-1), waar Ajax misschien wel zijn zwakste wedstrijd van het seizoen speelde en verdiend de rekening gepresenteerd kreeg. Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, likt de wonden en stelt zich de vraag: dreigt nu een crisis?

Presentator Menno Pot, ‘Showtime’-redacteur Jesse ter Haar en Paroolverslaggever Dick Sintenie constateren dat eigenlijk de hele rechterkant van het Ajaxelftal ‘volkomen disfunctioneerde’. Het gemis van Jurriën Timber en Noussair Mazraoui bleek een enorme aderlating. De kwetsbaarheid van Devyne Rensch en Perr Schuurs deed op het middenveld ook Edson Álvarez spartelen.

AZ én Benfica

André Onana terug in het Ajaxdoel. Devyne Rensch, groot talent van vorig seizoen, door het ijs. Wéér een ongelukkige dag van Daley Blind. Wéér geen Nico Tagliafico. Wéér een matige invalbeurt van Danilo. Menno, Dick en Jesse hebben genoeg te bespreken in de Johan Cruijffzaal van Het Parool.

“Bij Ajax stond het positioneel niet goed,” zegt Jesse ter Haar. “Dat was in Lissabon tegen Benfica ook al zo. Ik maak me daar wel zorgen over. In die zin dreigt wel een crisis, met de zware bekerwedstrijd bij AZ voor de deur.”

Dick Sintenie is een stuk luchtiger: “Als Ajax van AZ én Benfica verliest, dan wordt het wel moeilijk allemaal. Maar vooralsnog is er geen crisis hoor. Ajax had in geen tijden een uitwedstrijd verloren. Ik had echt niet verwacht dat de tweede seizoenshelft volledig probleemloos zou verlopen. Ik geloof dat een nederlaag als deze ook weleens goed is voor een ploeg.”

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie