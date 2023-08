Ajax verliest oefenduel met 3-1 van Borussia Dortmund, selectie is nog altijd niet op orde

Jacob Medic in duel met Youssoufa Moukoko tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax. Beeld ANP

Trainer Maurice Steijn toonde zich niet ontevreden met het optreden van zijn elftal in het Signal Iduna Park. “We zijn klaar voor de competitie. Afgezet tegen het niveau van deze tegenstander, een topclub in Duitsland, was dit het beste van Ajax in de voorbereiding.”

Die voorbereiding verloopt uiterst rommelig, maar dat was de verwachting. Het duurde lang eer technisch directeur Sven Mislintat zich op de transfermarkt roerde. De Duitser kon pas geld uitgeven zodra er spelers waren verkocht. En ook nu nog – een week voor het begin van de eredivisie – is de selectie niet op orde.

De drie recente aankopen, aanvaller Carlos Borges, verdediger Jakov Medic en keeper Diant Ramaj, zaten tegen Borussia Dortmund op de reservebank, maar ze vielen alle drie in. Medic, een 24-jarige Kroaat, speelde zelfs vijfenveertig minuten. Steijn: “Hij heeft nog niet met ons meegetraind. Medic voegde zich gisteren pas bij ons in het hotel. Ik wilde hem meteen aan het werk zien vandaag. Het is zo dun bij ons achterin. Als iets gebeurt met een van onze verdedigers dan moet Medic volgende week tegen Heracles ook aan de bak. Nu heeft hij zijn vuurdoop al gehad.”

Het was zuur voor de aankoop van Sankt Pauli dat Borussia Dortmund wegliep naar 3-1 toen Medic net in het veld stond als vervanger van de jonge Olivier Aertssen. Felix Nmecha scoorde twee keer. “Schlemielig,” vond Steijn. “Maar ik prik daar wel doorheen. Het is mijn verantwoordelijkheid om hem zo in de ploeg te brengen.” Het is overigens wel het beeld van de oefencampagne: Ajax krijgt te veel en te makkelijk goals tegen. En dat stoort Steijn.

Transfers

Het wachten is op meer defensieve aanvullingen. Josip Sutalo van Dinamo Zagreb is de belangrijkste kandidaat, maar tot een akkoord heeft het nog niet geleid. “De speler zelf wil naar Ajax,” zegt Steijn. “Anders had hij al kenbaar gemaakt dat dat niet zo is. Maar er zijn meer partijen nodig om een transfer rond te maken.”

Steven Berghuis luidde een week geleden nog de noodklok. “De verwachtingen bij Ajax zijn hoog, dat hoort bij deze club. Maar ik denk niet dat het met deze groep realistisch is. De spelers moeten het doen, zij staan straks in dat stadion met vijftigduizend mensen. Geef ons een solide selectie.”

Steijn sprak zaterdag in het hotel in Dortmund met Berghuis. “Steven is trots om bij Ajax te spelen en hij blijft ook zeker bij ons. Hij heeft last van zijn rug gehad en hij is de eerste drie competitieduels geschorst, maar ik wilde hem toch een half uur laten spelen. Je ziet meteen dat hij dat elftal aan het voetballen krijgt.”

Ajax scoorde niet in die laatste dertig minuten, maar kreeg wel enkele grote kansen. Brian Brobbey maakte het enige Amsterdamse doelpunt, de 1-1 in de zevende minuut, op aangeven van Steven Bergwijn. Vlak daarvoor had Julian Brandt de score geopend. Dat was een knauw voor de jonge defensie van Ajax. De laatste linie bestond uit Devyne Rensch (20), Aertssen (18), Jorrel Hato (17) en Anass Salah-Eddine (21). Maar de jonge talenten herstelden zich die eerste helft knap, en werden twee keer uit de brand geholpen door keeper Géronimo Rulli. Hoe dan ook hebben de vier in de afgelopen zes weken alle ruimte gekregen zich te profileren, en dat is voor opleidingsclub Ajax ook veel waard.

Ervaring

Rulli werd na rust vervangen door Diant Ramaj, de 21-jarige doelman die net is aangetrokken van Eintracht Frankfurt. Ramaj wordt tweede keeper. Dat betekent dat Jay Gorter de rest van het seizoen zal worden verhuurd. Steijn: “Jay is 23 jaar, hij moet dit seizoen dertig wedstrijden keepen. Niet op de bank zitten. Dat vindt hij zelf ook.”

Het wachten is nu op spelers met (internationale) ervaring, die de talenten van Ajax bij de hand kunnen nemen. Van het elftal waarmee Berghuis bijna twee jaar geleden in Dortmund op het veld stond in de Champions League (en met 3-1 won van Borussia) is vrijwel niets meer over. Spits Sébastien Haller bijvoorbeeld, speelt nu bij de Duitse club die eind mei, op de allerlaatste speeldag in de Bundesliga, de landstitel verspeelde aan Bayern München. Haller, hersteld van teelbalkanker, werd gisteren hartstochtelijk toegezongen door de duizenden Ajaxsupporters.

Die zagen hun eigen ploeg na nederlagen tegen Anderlecht (3-0) en Augsburg (3-1) ook in Dortmund geen vertrouwen tanken. Het wachten is op nieuwe transferimpulsen. Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Mohamed Daramy worden begeerd door Engelse clubs, maar Steijn stelt ze gewoon nog op. “Ze zijn speler van Ajax, en Álvarez en Kudus zijn nog sterkhouders ook. Zolang ze bij ons zijn, gaan ze erop.”

Technisch directeur Mislintat richt zich ondertussen op nog minimaal één aanvulling in elke linie. Wie er volgende week bij zijn als de Amsterdammers de competitie beginnen met een thuiswedstrijd tegen Heracles is niet te zeggen. Wel dat het (te) kort dag is om een ingespeeld elftal te verwachten.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: