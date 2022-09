Ajax verliest koppositie na tik op de neus door fris en standvastig AZ

Jurrien Timber en keeper Remko Pasveer zien hoe Mees de Wit AZ op gelijke hoogte brengt met Ajax (1-1). Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag acht spelers van Ajax geselecteerd voor Oranje. Van hen was er maar één die tegen AZ een dikke voldoende haalde: doelman Remko Pasveer. Hij voorkwam met drie uitstekende reddingen een snelle beslissing na rust. Ajax mocht daardoor in de slotfase van het meeslepende gevecht nog hopen op een remise, maar een kopbal van invaller Lucas Ocampos scheerde voorlangs en een schot van Mohammed Kudus werd door Tijjani Reijnders van de doellijn gehaald.

Gangmakers

AZ toonde zich een hecht collectief. Hechter dan Ajax, dat zich liet verrassen door de mentale kracht van de opponent. AZ ging ver om het de ‘grote broer’ uit Amsterdam moeilijk te maken, soms té ver.

Bij AZ waren de mannen van De Wit, de oud-Ajacieden Dani en Mees (geen familie), de grote gangmakers, maar beiden hadden met een andere scheidsrechter dan de coulante Bas Nijhuis wellicht het einde van de wedstrijd niet gehaald. En dat gold ook voor Tijjani Reijnders, die Brian Brobbey van achteren hard attaqueerde.

Alfred Schreuder, trainer van Ajax, wilde er geen woorden aan vuil maken, hoewel veel van zijn spelers boos waren op het optreden van de arbiter. “We hebben geen recht van spreken. Als je zelf niet levert, moet je niet naar de scheidsrechter wijzen.”

Derde plaats

De beslissingen van Nijhuis waren in het Alkmaarse kamp uiteraard geen onderwerp van gesprek – daar heerste vooral blijdschap. AZ is de enige ploeg in de eredivisie die nog niet heeft verloren en is nu over Feyenoord heen naar de derde plek op de ranglijst geslopen. “Ik ben trots en blij,” zei Jordy Clasie, die een sterke wedstrijd speelde. “We hebben een goed team. We zijn moeilijk te verslaan.”

Clasie, in zijn beste vorm, is door Van Gaal niet opgeroepen voor Oranje, de jonge Ajacieden Kenneth Taylor en Devyne Rensch wel. Wie de wedstrijd zondagmiddag in Alkmaar heeft gezien, zal de keuze van de bondscoach moeilijk kunnen begrijpen. Taylor werd na één helft gewisseld, Rensch na een uur. Ze oogden niet fris.

Rensch speelde bovendien een ongelukkige rol bij het eerste doelpunt van de thuisploeg. Mees de Wit, op aangeven van Clasie, bleef kalm oog in oog met Pasveer. Maar Rensch had de pass van Clasie op De Wit eenvoudig kunnen onderscheppen.

De rechtsback maakte echter een onnodige sliding en raakte de bal maar half. Schreuder wilde zijn jongste bediende niet afvallen: “Devyne maakt een uitstekende ontwikkeling door. Dat hij een keer een mindere wedstrijd speelt, hoort daarbij. Ik neem hem persoonlijk niets kwalijk, hier wordt hij een grote kerel van.”

Buitenspel

Ajax kwam nog wel op voorsprong (twaalfde minuut), dankzij een treffer van Mohammed Kudus na een voorzet van Taylor. In de laatste tien minuten van de eerste helft plaveiden de Amsterdammers twee keer de weg naar een treffer van AZ. Bij de 2-1 van Jens Odgaard dacht iedereen aan buitenspel, maar zowel de grensrechter als de videoscheidsrechter constateerde dat Calvin Bassey dat buitenspel ophief.

Ajax kreeg de rekening gepresenteerd voor een lamentabele houding en voor de angst om van achteruit te voetballen. Net als in Liverpool werd Pasveer veel te vaak aangespeeld door zijn verdedigers. Hij had 71 balcontacten. “Dat is niet de bedoeling,” zei de 38-jarige Pasveer zelf.

Dat hij zich maandag voor het eerst meldt in Zeist als international van het Nederlands elftal en dat het WK in Qatar lonkt, kon zijn humeur zondagavond niet verbeteren. “Voor mij persoonlijk is het een mooie mijlpaal, maar deze week stond voor mij in het teken van twee belangrijke wedstrijden. Dat was de hoofdmoot. We hebben ze alletwee verloren, dus het is een slechte week.”

Standvastig

Dankzij enkele voortreffelijke reddingen van Pasveer had het zin voor Ajax om er in Alkmaar nog een slotoffensief uit te persen. Dani de Wit haalde een schot van Kudus uit de doelmond weg. En ook het inbrengen van de boomlange Italiaan Lorenzo Lucca leidde tot het nodige gevaar. Maar AZ had zijn tanden in dit duel gezet en hield stand. Schreuder: “AZ oogde frisser dan wij. Eigenlijk al vanaf het begin.”