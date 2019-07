Ajax verliest in laatste oefenduel van Panathinaikos

Donny van de Beek. Beeld ANP

Vanmiddag versloeg de B-ploeg van Ajax in Epe nog OFI Kreta eenvoudig met 6-2. De basiself van Erik ten Hag had veel meer moeite met een Griekse tegenstander. Panathinaikos, afgelopen woensdag nog met 0-3 te sterk voor Feyenoord, gaf verdedigend weinig ruimte weg en ging vol energie de duels aan.

Na tien minuten kwamen de gasten verrassend op voorsprong. Federico Machedo kopte een voorzet feilloos achter Ajax-doelman Bruno Varela. Een kwartier later kwam Ajax langszij. Na goed voorbereidend werk van de jonge linksback Sergino Dest, die opnieuw een basisplek kreeg toebedeeld, schoot Donny van de Beek de bal diagonaal binnen.

Ook na rust keek Ajax al snel tegen een achterstand aan. Opnieuw was het Machedo, die de Grieken op voorsprong zette, door uit een voorzet uit een vrije trap raak te schieten. Ajax zocht vervolgens de aanval, maar was slordig in de eindpass, waardoor het niet verder kwam dan enkele afstandsschoten.

Met de nederlaag tegen Panathinaikos sluit Ajax de voorbereiding met oefenduels af. Komende zaterdag wacht de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, waarna de Amsterdammers een week later de competitie openen met een uitwedstrijd tegen Vitesse.