Ajax verliest in krankzinnige wedstrijd van PSV

Zo won PSV nog wat vertrouwen in de aanloop naar het uitduel van dinsdag met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Doelman Jay Gorter was de schlemiel bij Ajax. Hij was schuldig aan twee treffers van de bekerwinnaar. Ajax eindigde het duel met tien man, na een rode kaart voor de ingevallen aanwinst Calvin Bassey.

Ajax moest ruim 31 miljoen euro betalen aan Tottenham Hotspur om Steven Bergwijn terug naar Amsterdam te halen. “Veel geld, maar dan heb je ook wat,” zeiden veel toeschouwers in de Johan Cruijff Arena toen de aanvaller in de 15dee minuut de score opende. Bergwijn kreeg de ruimte van Ki-Jana Hoever en schoot hard raak.

Ajax domineerde in het eerste half uur en liet de defensie van PSV, bestaande uit Hoever, Jordan Teze, Armando Obispo en Philipp Max, er een paar keer slecht uitzien. Maar de club uit Eindhoven heeft met Walter Benítez een uitstekende doelman aangetrokken. De Argentijn, transfervrij overgekomen van OGC Nice, maakte veel indruk.

Na een lastige openingsfase vocht PSV zich steeds beter in de wedstrijd. Met dank aan twee identieke momenten gingen de bezoekers met een voorsprong rusten. Cody Gakpo vond twee keer het hoofd van Til. De middenvelder kopte in de 32ste minuut en in blessuretijd raak.

Bij de 1-1 kwam Owen Wijndal te laat om Til te hinderen. Bij de 1-2 ging Gorter in de fout. De 22-jarige keeper had de voorkeur gekregen boven Remko Pasveer. De nieuwe trainer Alfred Schreuder passeerde ook Davy Klaassen. Op zijn plaats speelde Kenneth Taylor, die voor rust tweemaal op Benítez stuitte.

Antony schoot Ajax in de 54ste minuut op gelijke hoogte. PSV wankelde even, maar werd opnieuw geholpen door Gorter. De keeper verkeek zich op een afstandsschot van Obispo, waardoor Gakpo kon scoren. Til maakte met enig geluk zijn derde treffer door via het lichaam van Edson Ávarez raak te schieten. De ingevallen Mohammed Kudus maakte het duel in de 72e minuut weer spannend, maar even later moest Ajax verder met tien man. De ingevallen verdediger Bassey maakte een harde overtreding op Ismael Saibari en kreeg rood. Xavi Simons maakte in blessuretijd het vijfde doelpunt van PSV.