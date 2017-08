Ajax verliest in eigen huis van Rosenborg (0-1)

90

Zo moet Ajax volgende week nog vol aan de bak om twee mooie series in leven te houden. De recordkampioen is al vanaf 1966 van de partij in de hoofdfase van een Europees toernooi, uitgezonderd de jaargang 1990-1991 toen het was uitgesloten door de UEFA. Ajax is ook nog de enige club die voor de negende keer van de partij kan zijn in de Europa League.



Ajax was lang beter dan Rosenborg, maar had het weer lastig om het krachtsverschil in doelpunten uit te drukken. Trainer Marcel Keizer kondigde aan dat hij snel gaat rouleren maar voerde na de verloren wedstrijd bij Heracles Almelo slechts één wijziging door. David Neres mocht zich eens laten zien maar de Braziliaan van 12 miljoen euro kon niet waarmaken waarom hij in plaats van Justin Kluivert mocht starten.



Niet Neres en zeker niet Kasper Dolberg maar Amin Younes was de gevaarlijkste aanvaller van de thuisploeg. De Duitser schoot na een fraaie dribbel rakelings over en kreeg de bal ook een keer net niet bij de vrijstaande Dolberg, die net als de voorgaande duels met Nice en Heracles redelijk onzichtbaar bleef. Rosenborg speelde vooral op de counter maar was dichtbij de 0-1. Joël Veltman voorkwam echter op de doellijn Dat Nicklas Bendtner scoorde.



Na rust misten Van de Beek en De Ligt goede kansen op de openingstreffer. Trainer Keizer probeerde het verschil te maken met Kluivert en Klaas-Jan Huntelaar, maar zag in de 77e minuut Samuel Adegbenro scoren, na slippertjes van De Ligt en Veltman.



Zo bewees ook het vierde officiële duel van dit seizoen dat Ajax nog niet klaar is voor het nieuwe voetbaljaar. Nadat Davinson Sánchez toch weer niet voldoende gemotiveerd was om in actie te komen voor zijn ploeg, had Keizer alleen nog maar de verdedigers Damil Dankerlui en Deyovaisio Zeefuik op de bank zitten. Mitchell Dijks, die vorige maand nog weg moest, had zelfs een basisplaats. Dat zou toch niet mogen met meer dan 100 miljoen euro op de bank. Zeker niet als je gewaarschuwd bent door het laatste seizoen toen Ajax in de openingsfase veel kans op succes verspeelde.