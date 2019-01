Ajax verliest duel met Flamengo na penalty's

Tweede keus

Trainer Erik ten Hag stuurde zijn tweede keus het veld in. David Neres verscheen ook aan de aftrap. De Braziliaan staat in de belangstelling van het Chinese Guangzhou Evergrande, dat volgens De Telegraaf 43 miljoen euro voor hem over heeft. Het is de vraag of hij weg mag, nu de Mexicaan Diego Lainez niet voor Ajax maar voor Real Betis heeft gekozen.



São Paulo is zaterdag de tweede tegenstander van Ajax op de Florida Cup. De verwachting is dat Ajax dan wel in de sterkst mogelijke opstelling begint.