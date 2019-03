Ajax verlengt contract van gewilde doelman Onana

Ajax is bereid om volgende zomer mee te werken aan een transfer van Onana.



Onana speelt sinds 2014 voor Ajax, waar hij jaren voor het beloftenelftal speelde. In 2016 debuteerde hij voor de hoofdmacht. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona won Onana de concurrentiestrijd van Tim Krul en Diederik Boer.



Transferwens

Hij groeide uit tot de onbetwiste eerste doelman van de Amsterdammers en speelde zich in de kijker bij grote topclubs als FC Barcelona, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en die hem naar Ajax liet vertrekken.



Technisch directeur Marc Overmars wilde Onana graag behouden en noemt de deal dan ook 'prachtig'. Hij zal na volgend seizoen niet in de weg liggen bij een transferwens van de Kameroener.



"Ajax heeft in het verleden zoveel voor mij gedaan, ik vind het belangrijk om de club iets terug te geven'', zegt Onana over zijn contractverlenging. "Het was een moeilijke beslissing. Als jonge speler is het belangrijk dat je kiest voor speeltijd. Bij Ajax krijg ik die kans. Ik zal minimaal nu nog één jaar blijven. Ik ben gelukkig hier.''



Lees verder: André Onana, een keeper die punten voor je pakt