Ajax verlengt contract van Erik ten Hag

Erik ten Hag en Klaas-Jan Huntelaar. Beeld BSR Agency

Ten Hag is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van Ajax, waar hij de ontslagen Marcel Keizer opvolgde. Hij was in zijn eerste half jaar niet succesvol maar leidde de club uit het afgelopen seizoen naar de landstitel en winst van de KNVB-beker. Ook bereikte Ajax de halve finales van de Champions League.

Het Europese succes van Ajax leidde niet alleen tot speculaties over mogelijke transfers van enkele sleutelspelers. Ook Ten Hag werd in verband gebracht met Europese topclubs, waaronder Bayern München waar hij al eens het tweede elftal onder zijn hoede had. De oud-trainer van FC Utrecht en Go Ahead Eagles gaf na het seizoen al aan dat hij in principe open stond voor een langer verblijf bij Ajax.

Ten Hag heeft woord gehouden en zette donderdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, in het bijzijn van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Beste Ajacieden, handtekening gezet,” sprak hij de fans via sociale media toe.

Hell of a job



“Op naar meer successen, samen met jullie. We hebben een fantastisch jaar beleefd. Het zal een ‘hell of a job’ worden om dat te herhalen. Maar we zullen onze doelen weer gaan stellen en opnieuw voor resultaten gaan. De stijl van voetballen past bij Ajax, maar ook bij mij. Ook de wisselwerking met het publiek kan ik enorm waarderen.”

Het nieuwe contract voor Ten Hag stond hoog op het prioriteitenlijstje van Overmars. “Ik denk dat het goed is voor Ajax dat de trainer na zo’n succesvol seizoen ook de komende jaren hier actief is,” laat de directeur voetbalzaken weten. “We willen graag verder bouwen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want er zullen natuurlijk enkele bepalende spelers vertrekken. We hopen dat goed op te vangen. Erik moet er weer een team van zien te maken. Dat is hem wel toevertrouwd.”