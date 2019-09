Ajax verlengt contract Sergiño Dest

Sergiño Dest. Beeld Getty Images

De Almeerder speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte dit seizoen zijn debuut in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Dit seizoen kwam hij al tot zeven optredens in de hoofdmacht van Ajax en afgelopen week werd hij nog beloond met een definitieve plek in de A-selectie.

Afgelopen interlandperiode maakte Dest ook zijn debuut voor het Amerikaans elftal. Het land waar zijn vader vandaan komt. Dit betekent niet dat Dest in de toekomst niet meer voor het Nederlands Elftal uit kan komen. Het betroffen namelijk twee oefenwedstrijden en dus kan de verdediger nog overstappen naar het Nederlands Elftal.