Ajax verlengt contract keeper Gorter en verhuurt hem aan Aberdeen

Jay Gorter. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Gorter, een geboren Amsterdammer, tekende in de zomer van 2021 een vierjarig contract bij Ajax. De doelman maakte daarvoor drie seizoenen deel uit van de selectie van Go Ahead Eagles. Met de club uit Deventer dwong hij in 2021 promotie af naar de Eredivisie.

Hij maakte op 20 januari 2022 zijn debuut in Ajax 1 in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0). Tot nu toe kwam hij tot drie officiële wedstrijden in het eerste elftal. Eerder speelde Gorter tussen 2010 en 2014 in de jeugd van Ajax.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: