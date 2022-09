Ajax verlengt contract Edwin van der Sar

Van der Sar ziet ‘genoeg redenen om de komende jaren mijn ziel en zaligheid te blijven inzetten voor de club’. Beeld ANP

Edwin van der Sar maakt sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Hij begon als directeur marketing en groeide in november 2016 door tot algemeen directeur. Hij is tevens voorzitter van het directieteam.

In een reactie laat de oud-doelman weten: ‘Ik heb de afgelopen tien jaar erg veel meegemaakt bij Ajax. In die jaren zijn we met de club gegroeid op vele vlakken. Het internationale aanzien is met name dankzij de prestaties van ons eerste elftal enorm toegenomen. Er zit een fantastische organisatie achter die dat mede mogelijk maakt. Ons doel is structureel onderdeel uitmaken van de internationale top.’

Van der Sar wijst ook op de vele uitdagingen die er nog zijn binnen de club én de voetbalwereld in zijn algemeen, zoals de nieuwe opzet van de Champions League en de jeugdopleiding bij de Ajax Vrouwen. ‘Genoeg redenen om de komende jaren mijn ziel en zaligheid te blijven inzetten voor de club’, aldus Van der Sar.

Van der Sars ontwikkeling

Leen Meijaard, president-commissaris bij Ajax roemt in een reactie vooral de ontwikkeling die Van der Sar heeft doorgemaakt. ‘Na zijn promotie van marketingdirecteur naar CEO heeft hij zich enorm verbreed. Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend. De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet. Met Edwins ervaring, kennis, kunde en internationale netwerk hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten. Wij zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft nog drie jaar te blijven.’

De contractverlenging van de algemeen directeur wordt pas officieel na de aankomende aandeelhoudersvergadering, waarop de herbenoeming bekrachtigd wordt. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 11 november 2022.

