Ajax verlengt contract directeur Marc Overmars

De aandeelhouders moeten de herbenoeming tijdens de eerstkomende algemene vergadering nog goedkeuren.



De 45-jarige Overmars maakt sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daarvoor werkte hij als commissaris voetbalzaken bij Go Ahead Eagles.



"Er zijn bij Ajax nog genoeg uitdagingen en ik heb het hier naar mijn zin. We maken stappen met zowel de jeugdopleiding als met het eerste elftal. Sportief gezien willen we nog veel laten zien. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het prettig werken is met de mensen om mij heen. Daar haal ik plezier en voldoening uit," zegt Overmars.



De directeur speelde zelf 193 wedstrijden voor Ajax en won met de Amsterdammers onder meer de wereldbeker voor clubteams, de Champions League en drie landstitels. Verder voetbalde de voormalig buitenspeler ook bij Go Ahead Eagles, Arsenal en FC Barcelona. Overmars kwam tot 86 interlands en scoorde daarin zeventien keer.



Leen Meijaard, sinds halverwege november voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax: "Marc Overmars liet ons weten sterk het gevoel te hebben nog niet klaar te zijn bij Ajax. Hij weet dat wij erg tevreden zijn over zijn functioneren. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen die Ajax zowel sportief als financieel heeft doorgemaakt in de jaren waarin hij deel uitmaakt van de directie.''



Overmars gaat vermoedelijk een drukke transferzomer tegemoet. Veel spelers van Ajax staan vanwege de goede prestaties in de Champions League in de belangstelling van buitenlandse clubs. Ajax bereikte in januari met FC Barcelona al een akkoord over een transfer van middenvelder Frenkie de Jong komende zomer.



