Ajax verkoopt op slotdag Menig en Muric

De 22-jarige Menig tekent een contract bij FC Nantes. De Kroatische vleugelaanvaller Muric (21) heeft voor vijf seizoenen getekend bij Sporting Braga in Portugal.



Muric kwam in de zomer van 2014 van Dinamo Zagreb naar Ajax. Zijn belofte heeft hij nooit in kunnen lossen. In het seizoen 2015/16 deed hij slechts twee keer mee met de hoofdmacht. Hij speelde zijn duels vooral in Jong Ajax, waar hij in totaal zestien keer scoorde in 48 optredens.



Ook Menig, die nog een contract bij Ajax had tot 2019, kwam in het eerste niet vaak aan spelen toe. Slechts in drie wedstrijden in de eredivisie en twee in de KNVB-beker voetbalde hij mee in het tenue van Ajax. De afgelopen twee seizoenen was verhuurd aan PEC Zwolle, waar hij meer dan vijftig wedstrijden speelde.



