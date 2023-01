Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 5 voor Alfred Schreuder

Stel je een centrale verdediging van Ajax voor die zou bestaan uit Timber en Botman. (Gelukkig verschijn ik wat Botman betreft niet nu pas op die party, zoals de concurrentie, maar deed ik dat een jaar of vijf geleden al.) Je kunt weinig inbrengen tegen de opleiding van Ajax, hoewel er eenzijdige aspecten aan kleven. Technische spelers met een rondobehendigheid trekken eerder de aandacht dan een Botman, sterk met en in zijn hoofd en in het duel, kwaliteiten die bij Ajax blijven hangen in een nevelige onzichtbaarheid. Ajax verkocht Botman voor 8 miljoen en kocht Bassey voor... ik durf het niet eens op te schrijven. Toch zou Ten Hag Bassey beter maken, zoals hij de laatste maanden vooral de onklopbare Varane beter heeft gemaakt. In het sprookje dat Schreuder het brein achter Erik ten Hag was, geloven alleen nog complotwappies.

Alfred Schreuder. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

