Ajax vergeet Haller in te schrijven voor Europa League

Beeld ANP

Ten Hag ging in de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Utrecht in op de kwestie. “Intern dondert het uiteraard. Maar het blijft mensenwerk. We zijn een professionele organisatie die topsport bedrijft. Deze fout kun je niet één persoon aanwrijven. Er zijn meer personen bij betrokken. Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik eindverantwoordelijk.”

Over mogelijke consequenties kon Ten Hag nog niet veel zeggen. “Dat wordt nu geanalyseerd. Hoe kon dit gebeuren? Onze procedure is om te checken en dubbelchecken, maar dat is niet genoeg geweest.”

Volgens de trainer is Haller enorm teleurgesteld. “Hij weet dat het niet met opzet is gebeurd, maar voor hem blijft het een ongelofelijke tegenslag.”

Drie spelers

Net zoals ieder seizoen mogen clubs die Europees actief zijn drie spelers toevoegen aan de lijst van speelgerechtigden. Ajax voegde Idrissi toe, overgekomen van Sevilla, maar vergat daarbij recordaankoop Haller. Ook bij een tweede controle is het ontbreken van Haller niet opgevallen. Door de fout kan de spits pas na de zomer weer uitkomen voor Ajax in Europese duels.

De kans is zeer klein dat Haller alsnog speelgerechtigd wordt bij de Uefa. Op 2 februari om 24.00 uur moesten alle namen op de lijst staan. Daarna valt er niks meer aan te passen. De lijst blijft van kracht tot aan de finale op 26 mei in het Poolse Gdansk. Ajax doet achter de schermen nog wel een poging Haller speelgerechtigd te krijgen. Ten Hag: “Zolang het nog niet zeker is, is er hoop.”

Ruud van Nistelrooij

PSV overkwam twee decennia geleden hetzelfde met Ruud van Nistelrooij en John de Jong. Ondanks verwoede pogingen van de clubleiding moesten zij vanaf de tribune toekijken.

Na uitschakeling in de Champions League wil de Amsterdamse club ver doorstoten in de Europa League. De koploper van de eredivisie treft in de eerste knock-outfase meteen het Franse Lille OSC met oud-Ajacied Sven Botman in de gelederen. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat op 18 februari op bezoek bij de lijstaanvoerder van Frankrijk, een week later is de return.