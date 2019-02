Ajax verdiende meer tegen Real Madrid

De VAR heeft vanaf de achtste finales ook zijn intrede gedaan in de Champions League. Dat is eerder dan gepland. De video-ref zou eigenlijk pas volgend seizoen worden ingevoerd in de hoogste Europese competitie. Ajax baalde er woensdagavond stevig van.



Want?

Ajax kwam in de 37ste minuut op voorsprong door een kopbal van Nicolás Tagliafico. Maar de Sloveense arbiter Skomina werd door de video-ref naar de kant geroepen om het doelpunt nog eens terug te kijken op de beelden. Daarna keurde hij de treffer af, vermoedelijk omdat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel stond toen Tagliafico op doel kopte.



Was dat zo?

Misschien wel, misschien niet. Het was in dit geval mogelijk om het doelpunt goed of af te keuren. Het was de interpretatie van de VAR en daarna die van arbiter Skomina.



Het publiek begreep er niets van.

Nee. Als je de beelden ook niet kunt zien, heb je geen idee wat er gebeurt. 'Uefa-maffia' werd gezongen. Dat was wellicht oud zeer. Op 7 december 2011 werden ook al eens twee Ajaxdoelpunten tegen Real afgekeurd, van Nicolas Lodeiro en Vurnon Anita. Beide keren onterecht. Heel dure fouten, want door een 7-1 zege van Olympique Lyon op Dinamo Zagreb op dezelfde speeldag ging niet Ajax maar Lyon door naar de achtste finales van de Champions League.



Heeft Ajax nu nog kans de kwartfinales te halen?

Het wordt moeilijk, maar de ploeg speelde woensdagavond tegen de winnaar van de laatste drie edities van de Champions League een geweldige wedstrijd, die pas een paar minuten voor tijd verloren ging door een doelpunt van invaller Marco Asensio.



Maar Ajax verdiende meer. Met Dusan Tadic als spits en David Neres en Hakim Ziyech op de flanken is de ploeg toch op zijn sterkst. En als Ajax dezelfde overgave en overtuiging kan opbrengen in de eredivisie kan het ook de kampioensstrijd met PSV nieuw leven inblazen.