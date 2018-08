Ajax verdiend naar derde voorronde Champions League

Ajax weet daardoor dat het dit seizoen in het slechtste geval in de groepsfase van de Europa League mag uitkomen.



Ajax is daardoor al verder dan in het vorige seizoen, toen het al strandde in het voorportaal van de Europa League. Maar de club wil meer.



Dinsdag al wacht de eerste aflevering van het tweeluik met Standard Luik om een plaats in de play-offs van de voorronde van de Champions League. Het kan bijna niet anders dan dat de Belgen meer partij gaan bieden dan de nummer twee van Oostenrijk.



Een flauw briesje

Sturm Graz wilde het vanaf het eerste fluitsignaal laten stormen maar liet slechts een flauw briesje door de Merkur Arena blazen. André Onana, de doelman van Ajax, moest zich voor rust een keer strekken na een afstandsschot van Stefan Hierländer. Zijn Oostenrijkse collega Jörg Siebenhandl kwam soms handen tekort. Ajax kreeg veel kansen, waar het aanvankelijk opnieuw te slordig mee omsprong.



Dusan Tadic, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar verzuimden Siebenhandl in het eerste half uur van dichtbij te passeren. Ajax kwam in de 39e minuut uiteindelijk wel op voorsprong. Het had er veel weg dat Huntelaar een voorzet van Neres niet helemaal goed op zijn voet nam. Hij liet de bal naar de uiterste hoek van het doel draaien.



Basisplaats

Tadic had voor het eerst een basisplaats, na nog geen twee weken trainen. Donny van de Beek, vorige week niet bijster op dreef, moest plaatsmaken voor de Serviër die een voorhoede met Huntelaar en Neres vormde. Trainer Ten Hag beloonde Carel Eiting voor zijn goede wedstrijd van vorige week. De twintigjarige Amsterdammer maakte zijn uitverkiezing opnieuw waar, met Lasse Schöne en Hakim Ziyech aan zijn zijde.



Eiting stond in de 48e minuut ook aan de basis van de tweede treffer van Tadic, die scoorde op aangeven van Noussair Mazraoui. De treffer was voor Ten Hag aanleiding om Daley Blind te brengen voor Nicolás Tagliafico, de Argentijn die een gele kaart had gekregen. Van de Beek en Wöber mochten ook nog invallen.



De laatstgenoemde Oostenrijker leverde de assist op de 3-0 van Huntelaar. Daarna werkte Onana de bal nog knullig in eigen doel (3-1).



