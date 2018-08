Live: Tadic mist een strafschop in de openingsfase tegen Kiev

Ten Hag: 'Lef wordt beloond'

Erik ten Hag, in gesprek met Veronica:

Over Maximilian Wöber als linksback: “Eentje (Tagliafico, red.) valt uit en dan wil je niet het hele team op de kop gooien. Vorige week liep het ook goed. Dan vervang je een linksback voor een linksback. In de wedstrijd dacht ik daar al aan. Daar bouw je dan op. Hij is ook een goede vervanger. Ik weet waar Daley Blind het beste uit de voeten komt. Hij is een centrale verdediger of kan op het middenveld. Linksback is niet zijn beste positie."



"We moeten bij ons zelf blijven, bij onze eigen identiteit. Dus het spel maken, hoog druk zetten, van achteruit een man meer creëren. We gaan niet afwachten. Dat willen we ook niet. Het zou misschien noodgedwongen kunnen gebeuren, maar dat willen we absoluut niet. Lef wordt beloond. Angst is een slechte raadgever en wordt bestraft."