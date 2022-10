Ajax vecht voor eerherstel, maar wordt omgeven door twijfels

Joël Matip deelt in het vorige duel namens Liverpool de beslissende klap uit: 2-1. Beeld REUTERS

De klap die Joël Matip vorige maand op Anfield uitdeelde, daalde niet onmiddellijk bij iedereen in, maar zijn rake kopbal kort voor tijd heeft voor Ajax een vernietigende uitwerking gehad. Door de 2-1 nederlaag – in plaats van een gelijkspel – is ook het gevecht om plek twee in groep A nu al zo goed als beslist. Alleen als Ajax woensdagavond met minimaal twee goals verschil wint, en Liverpool ook op de laatste speeldag verliest van Napoli, kan het elftal van trainer Alfred Schreuder volgende week tegen Rangers FC het schier onmogelijke mogelijk maken: op basis van een beter onderling resultaat in duels met Liverpool naar de volgende ronde.

“Hoe klein die kans ook is, we moeten het geloof uitstralen dat we met twee goals verschil kunnen winnen,” zei Schreuder dinsdagmiddag tijdens de persbijeenkomst in de Johan Cruijff Arena. De trainer heeft een bijna complete selectie tot zijn beschikking. Alleen verdediger Ahmetcan Kaplan ontbreekt.

Teruggeworpen

Het optreden van Ajax in de Champions League staat in schril contrast met vorig seizoen, toen Ajax na vier poulewedstrijden al zeker was van overwintering. Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui speelden een voorname rol in die vlekkeloze rondgang in de groepsfase. Hun vertrek deze zomer heeft Ajax behoorlijk teruggeworpen.

Met een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers – de meesten jong en weinig ervaren – was een poule met de verliezend finalist van vorig seizoen, Liverpool, en een ontketend Napoli te veel van het goede.

Toch had Ajax de hoon van de historische 6-1 thuisnederlaag tegen Napoli bespaard kunnen blijven. Los van het kwaliteitsverschil tussen beide teams had trainer Schreuder zijn zaakjes niet op orde. Hij gaf meermaals toe dat het formeren van een vaste basisploeg, met een goede balans en goede afspraken, hem nog niet was gelukt, maar hij weigerde concessies te doen aan de zeer aanvallende en risicovolle speelwijze die hij hanteert.

De kritiek zwol aan en ook de technische leiding (Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar), de directie (vooral Edwin van der Sar) en de raad van commissarissen (te veel bemoeienis met transferbeleid) kwamen onder vuur te liggen, maar uiteindelijk is het toch de trainer die met een zeer behoorlijke selectie – Schreuder heeft nota bene zelf een flinke stem gehad in de samenstelling van de spelersgroep – te weinig heeft klaargespeeld.

Ajax gaat inmiddels wel weer aan kop in de eredivisie, na een wedstrijd tegen RKC (1-4) waarin de individuele kwaliteiten van enkele spelers het verschil maakten. Als ploeg overtuigde Ajax in Waalwijk opnieuw niet.

Probleem

“Vooral voor rust hadden we een probleem met de restverdediging,” legde Schreuder uit. “Het geeft niet als we met veel spelers tegelijk aanvallen, als er ook maar spelers zijn die dat in de gaten hebben en een vrije man oppikken. En als je zelf al een man hebt, dat je dan een medespeler waarschuwt. Vóór je mag niemand vrijstaan; de tegenstander mag niet vrij komen tussen de linies. Tegen RKC hadden we in de eerste helft vooral problemen met het doordekken in de as van het veld, vanuit het centrum van de verdediging.”

Het is niet het enige mankement bij Ajax. De ploeg kreeg in de Champions League al vier kopdoelpunten tegen. In het toernooi verliest Ajax twee derde van alle kopduels en er is geen team dat corners zo zwak verdedigt. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen kreeg Ajax een waarschuwing: voor rust kopte PSV’er Guus Til al twee keer raak.

Doelman Remko Pasveer wijst naar de veranderde samenstelling van de selectie. “Sébastien Haller was een meester in het bespelen van de zone bij corners en vrije trappen. Hij heeft veel gevoel voor waar de bal terecht gaat komen en zoveel weggehaald met zijn hoofd. Nu staan Kudus of Brobbey daar, maar zij zijn andere types.”

Het gemis van Martínez is ook op dat vlak niet te onderschatten. De Argentijn gooide ziel- en zaligheid in de duels en bewaakte het fort op leven en dood. Dat fort wordt nu te vaak bestormd. Pasveer moest sinds zijn debuut in het Nederlands elftal (22 september tegen Polen) bij Ajax in zes wedstrijden vijftien goals incasseren. “Frustrerend. En ik had zelf in sommige wedstrijden ook meer kunnen doen om doelpunten te voorkomen. Vorig seizoen hadden we misschien iets meer spelers die gevoel hadden voor de speelstijl van Ajax. Maar die spelers hebben ook de tijd gekregen om daarin te groeien. Die tijd moeten we nieuwe spelers ook gunnen.”