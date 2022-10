Ajax uitgeschakeld in de Champions League: 0-3 verlies tegen Liverpool

Beeld ANP

Voor Ajax is het nu zaak om de derde plaats in de poule veilig te stellen, zodat de club na de winterstop verder mag in de Europa League. Rangers FC is volgende week in Glasgow de tegenstander. Ajax koestert een voorsprong van drie punten op de Schotten en heeft thuis al met 4-0 gewonnen. Bij een gelijke stand geeft het resultaat in de onderlinge duels de doorslag.

De nummers 3 uit de Champions League-poules moeten het overigens in een tussenronde eerst nog opnemen tegen de nummers 2 uit de Europa League. De winnaars stromen daarna door naar de achtste finales van het tweede Europese bekertoernooi. De loting van die tussenronde is op 13 december.

Initiatief

Tegen Liverpool werd woensdagavond opnieuw pijnlijk duidelijk dat Ajax dit seizoen niets te zoeken heeft in de Champions League, hoewel de Amsterdammers aanvankelijk feller van zich afbeten dan in de drie voorgaande pouleduels.

Liverpool toonde zich veertig minuten lang de ploeg die dolende is in de Premier League en die dit seizoen slechts tegen Rangers FC (1-7) een uitwedstrijd had gewonnen.

Ajax pakte het initiatief, met Brian Brobbey als sterk aanspeelpunt en met Steven Berghuis als architect op het middenveld. Berghuis was binnen zestien minuten twee keer dicht bij een treffer. Bij zijn eerste scoringskans, met zijn ‘chocoladebeen’ (rechts), raakte hij de paal. Zijn tweede poging zeilde rakelings naast het doel. Die kans werd hem geboden door Trent Alexander-Arnold, de Britse back die de bal op eigen helft volkomen onnodig inleverde.

Liverpool was niet naar Amsterdam gekomen om het publiek te vermaken. De ploeg van Jürgen Klopp is geen schim van het elftal dat een half jaar geleden nog de finale van de Champions League haalde. Met tijdrekken en temporiseren probeerde Liverpool het gretige Ajax van zich af te houden. De frustraties bij de Engelsen namen de overhand. De irritatie over individuele fouten was groot. Vooral bij aanvoerder Jordan Henderson, die aanvaller Mo Salah er flink van langs gaf.

In die fase kreeg Dusan Tadic nog één riante mogelijkheid om de tegenstander echt aan het wankelen te brengen. Met enig fortuin (in de kluts) kreeg Davy Klaassen de bal op de rechterflank bij Brobbey. Diens lage voorzet zeilde aan iedereen voorbij, maar niet aan Tadic. De aanvoerder, die veel kritiek te verstouwen krijgt dit seizoen, had zijn team en zichzelf een geweldige dienst kunnen bewijzen, maar hij schoot de bal op het onderbeen van Alexander-Arnold.

Zelfvertrouwen verloren

Juist de twee spelers van Liverpool die elkaar eerder verbaal het leven zuur maakten, vonden op fraaie wijze de weg naar de 0-1, op een voor Ajax desastreus moment: drie minuten voor rust. Rechtsback Jorge Sánchez liet zich bij een kopduel aan de zijlijn simpel in de luren leggen door de ervaren Henderson, waarna de aanvoerder met buitenkant rechts Salah vond. De Egyptenaar verschalkte keeper Remko Pasveer met een subtiele voetbeweging.

De Amsterdamse ballon liep onmiddellijk leeg. Het kleine beetje vertrouwen dat was opgebouwd, verdween als sneeuw voor de zon. Spits Darwin Núñez had meteen voor rust de voorsprong al kunnen verdubbelen, maar hij schoot voor een leeg doel op de paal. Vier minuten na de pauze was het alsnog raak, uit een corner. Het vijfde kopdoelpunt al dat Ajax tegen kreeg in de Champions League. Núñez reet een oude wond open. In maart van dit jaar schakelde hij, als spits van Benfica, Ajax in de achtste finales van de Champions League uit met een kopbal.

Bij het naderende en roemloze afscheid van de Champions League zong de Arena uit volle borst het officieuze clublied: ‘Every little thing is gonna be allright’. Liverpool ondertussen prikte er nog eentje in. Harvey Elliott versloeg Pasveer in de korte hoek met een hard schot.

Vijftien doelpunten moest Ajax slikken tegen Napoli en Liverpool, de nummers een en twee uit Groep A. Duidelijker kon het verschil niet worden uitgedrukt.