Ajax uitgeschakeld: ‘Als we onze kansen benutten, hadden we hier niet met een kater gestaan’

Veel tijd om te treuren is er niet, zondag wacht de bekerfinale tegen Vitesse. Beeld Alessandra Tarantino/AP

Ten Hag deed donderdagavond in Stadio Olimpico geen moeite om zijn teleur­stelling over de uitschakeling tegen AS Roma te ­verbergen. “De beste partij ligt eruit.” De 1-1 in Rome was niet voldoende na de 2-1 nederlaag in de Johan Cruijff Arena. Ook in Amsterdam was Ajax de dominante partij geweest; het team dat wilde voetballen en wilde aanvallen. Door een flater van keeper Kjell Scherpen en een reeks ­gemiste kansen – waaronder een penalty van Dusan Tadic – trokken de Amsterdammers in eigen huis aan het kortste eind.

AS Roma nam donderdagavond het zekere voor het onzekere en timmerde de as van het veld dicht. Ajax mocht de bal hebben, maar kwam voetballend nauwelijks door de witte muur heen. Daley Blind werd gemist, hij zoekt en vindt tussen de linies meestal wel een oplossing naar voren. De ruimte lag op de vleugels, maar de Brazilianen David Neres en Antony gaven niet thuis.

Toch kreeg Ajax een grote kans voor rust. ­Romakeeper Pau López is een beroerde voetballer. Hij leverde de bal zomaar in bij Antony, die Davy Klaassen een goede scoringskans bood. Het schot van de middenvelder werd geblokt door Amadou Diawara. Klaassen baalde: “Dat had een goal moeten zijn. Ik had hoger moeten schieten, dan had die bal niet geblokt kunnen worden.”

Sterke Brobbey

Defensief had Ajax weinig te vrezen van de opponent. De Argentijn Lisandro Martínez had de zaken goed voor elkaar. Ten Hag moest wel al snel rechtsback Sean Klaiber (hamstringbles­sure) vervangen voor Perr Schuurs, maar die wissel pakte goed uit. Schuurs stond kort na rust zelfs aan de basis van de openingstreffer. Een andere wissel, Brian Brobbey, was de maker. De jonge spits, net terug van een spierblessure, ­tikte de bal keurig langs doelman López na een splijtende pass van de Limburgse verdediger. Ten Hag zal Brobbey (snel, sterk, doelgericht) na dit seizoen met lede ogen zien vertrekken naar RB Leipzig. “Brian doet heel veel dingen goed. Hij brengt het effect wat we verwachten. Ook bij de tweede goal was hij betrokken.”

Het was het doelpunt dat Ajax nodig had om de schade uit de heenwedstrijd te repareren, maar de 0-2 kwam nooit op het scorebord. Voordat Brobbey het Italiaanse doel onder vuur nam, en Dusan Tadic de rebound verzilverde na een redding van López, had Nicolás Tagliafico een overtreding begaan. De VAR moest arbiter Taylor daarop wijzen. “Onbegrijpelijk dat die goal werd afgekeurd,” vond Ten Hag. “De scheidsrechter stond er bovenop. Hij had de ­situatie beoordeeld en vond het geen fout van Tagliafico, want hij liet het spel doorgaan.”

Eigen schuld, dikke bult

Op jacht naar het benodigde tweede doelpunt liep Ajax op ongelukkige wijze tegen de gelijkmaker aan. Bij een counter van Roma gleed ­Jurriën Timber uit en werd een voorzet van ­Riccardo Calafiori van richting veranderd waardoor Edin Dzeko ineens van dichtbij raak kon schieten. Na de goedkope 2-1 zege in Amsterdam maakte AS Roma de return donderdagavond vakkundig ‘dood’. Het deed denken aan een oude wijsheid van Johan Cruijff: Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen.

Eigen schuld, dikke bult, zei Klaassen. “Je kunt wel beweren dat de uitschakeling over twee wedstrijden onterecht is, maar ik vind dat we in de spiegel moeten kijken. Als we onze kansen benutten, hadden we hier niet met een kater gestaan.”

Die kansen deden zich vooral in de eerste wedstrijd voor. In Stadio Olimpico was Ajax nauwelijks bij machte om de aanvallers te voeden. ­Zoals gezegd: tegen deze tegenstander met deze tactiek werd Blind gemist. Op het middenveld speelde en dacht Edson Álvarez te defensief en Klaassen te offensief. Ze lieten de jonge Ryan Gravenberch bungelen.

Veel tijd om te treuren hebben de Amsterdammers niet. Ten Hag: “We mogen een finale spelen, daar moeten we ready voor zijn,” Ajax heeft in het bekertoernooi sterke ploegen verslagen: PSV, AZ, FC Utrecht en Heerenveen. De huidige nummer vier van de ranglijst, Vitesse, is zondag de tegenstander. Ten Hag: “We gaan vol vertrouwen naar De Kuip als je ziet wat we vanavond weer op het veld hebben gebracht.” Klaassen vindt het niet moeilijk om de knop om te zetten na de uitschakeling in de Europa League. “Er is geen tijd voor teleurstelling. Eén prijs is weg, nog twee te winnen. Daar gaan we vol voor.”