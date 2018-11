Ajax trots op zeldzame overwintering Champions League

Blind noemde het bereiken van de achtste finales een compliment voor de ploeg en de clubleiding. "Elf punten na vijf groepsduels. En we hebben ook nog eens zes wedstrijden in de voorronden overleefd. Wij zijn al elf Europese duels ongeslagen. Dat is wel wat hoor. Alles valt als een mooie puzzel in elkaar. We hebben veel talenten die beter worden en een paar ervaren jongens."



Fans in gevaar

"Deze zege is voor onze supporters en voor iedereen die van onze club houdt", zei Dusan Tadic. "Ze brachten onze fans in gevaar hier. Dan wil je zo graag iets terugdoen voor ze."



Het was Tadic niet ontgaan hoe de ruim 1200 meegereisde supporters van Ajax door hooligans van AEK Athene werden aangevallen in het olympisch stadion. De politie was massaal aanwezig maar greep vlak voor het eerste fluitsignaal niet in toen tientallen Grieken met vuurwerken en stenen de aanval zochten.



Gelukkig voor de aanwezige fans van Ajax landde een grote vuurwerkbom net een metertje buiten hun tribune. Ze schrokken wel van de metershoge steekvlam. Er hadden wel doden kunnen vallen. De politie greep wel hard in toen supporters van de nummer twee van de eredivisie vuurwerk terug gooiden.



Hooligans

Acht fans van Ajax raakten gewond door vuurwerk en het harde ingrijpen van de Griekse mobiele eenheid. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis en lieten zich in het stadion behandelen.



Ook tijdens de wedstrijd kregen hooligans van AEK alle gelegenheid om over de sintelbaan van het stadion te lopen en met vuurwerk naar de fans van Ajax te gooien. Agenten keken toe, alsof ze vonden dat een deel van de supporters van Ajax straf verdiende omdat ze maandagavond samen met hun vrienden van Panathinaikos met fans van AEK hadden gevochten.



Voorbereiding verstoord

Matthijs de Ligt had tijdens de warming-up niet meteen door wat er in het stadion gebeurde. "Maar ik zag wel dat het uit de hand liep en vond dat onze voorbereiding verstoord werd. Daarom ben ik naar onze fans gelopen," vertelde de pas negentienjarige aanvoerder.