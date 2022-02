Ajax treft schikking van ruim 7,8 miljoen euro met familie Abdelhak Nouri

Abdelhak Nouri in het voorjaar van 2017. Beeld EPA

Ajax vergoedt ook kosten die zijn gemaakt voor verpleging en verzorging van Abdelhak Nouri en zal dit blijven doen. Op 8 juli 2017 werd de toen twintigjarige Nouri tijdens een oefenduel in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij hem ernstige en blijvende hersenschade opgetreden.

“Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten,” zei Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax. “We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook.’’

Mohammed Nouri, vader van Abdelhak: “Het is goed dat de discussie over aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan tot het verleden behoren en we gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten.”