Ajax treft sc Heerenveen in kwartfinale KNVB-beker

De kwartfinales worden gespeeld op 22, 23 en 24 januari. De KNVB presenteert maandag het programma.



Dat betekent dat Ajax en Heerenveen elkaar twee keer in een week tijd treffen in de Johan Cruijff Arena. Op zondag 20 januari speelt Heerenveen ook al in Amsterdam, dan voor de competitie. Een paar dagen later komen de Friezen weer deze kant op voor het bekerduel.



Feyenoord neemt het in de kwartfinale op tegen Fortuna Sittard. AZ speelt tegen Vitesse en FC Twente tegen Willem II. Twente is de enige club van buiten de eredivisie die nog actief is in het bekertoernooi.



Lees ook: Onverzettelijke De Ligt is hét gezicht van de revival van Ajax