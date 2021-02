Ajax treft met Lille een sprankelende counterploeg

Sven Botman (rechts) speelt donderdag met Lille tegen Ajax. Beeld AFP

Het gaat in de dagen voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Lille vooral om één speler, Sven Botman. De centrumverdediger van Lille werd in Amsterdam overbodig geacht vanwege de aanwezigheid van bewezen (linksbenige) verdedigingskrachten als Daley Blind en Lisandro Martínez. Een half jaar later is Botman een van de gewildste jonge verdedigers in Europa.

In Frankrijk laat de 1 meter 95 lange Badhoevedorper zien dat hij alle kwaliteiten bezit die nodig zijn om te slagen in de voetbaltop. Botman is fysiek sterk, een goede kopper, snel voor iemand met zijn lichaamsbouw en bikkelhard in de duels.

Zijn stormachtige ontwikkeling bij Lille is geen toeval. De jonge ploeg uit Noord-Frankrijk is dit jaar uitgegroeid tot titelkandidaat. En dat is met name te danken aan het verdedigingswerk dat er onder trainer Christophe Galtier wordt verricht.

Defensief fort

Als Lille donderdag aantreedt tegen Ajax, is het inmiddels een maand geleden dat ‘Les Dogues’ een treffer moesten incasseren. Meer dan 10 uur heeft Lille in januari en februari zonder tegengoals gespeeld.

Opvallend, aangezien de defensieve tactiek van de Noord-Fransen niet al te complex is. Op gerichte momenten, zoals in onderstaand voorbeeld bij een uittrap van Milan-doelman Gianluigi Donnarumma, zet Lille druk naar voren.

Lille zet Milan onder druk. Beeld Screenshot

Wanneer spits Jonathan David (met een vierkant omlijnd) aanstalten maakt om te gaan jagen, zien we zijn drie mede-aanvallers (omcirkeld) hetzelfde doen: zij dekken aan de binnenkant, en houden zo het midden van het veld dicht. Milan wordt geforceerd een pass te spelen naar de zijkant, waar de voorhoede van Lille de tegenstander gezamenlijk vast kan zetten.

Maar verwacht van Lille geen Liverpoolachtige storm aan pressing en gegenpressing tegen Ajax. De ploeg is namelijk verdedigend op zijn best ná het eerste golfje aan druk. Zodra Lille in het eigen defensieve blok terugvalt, is het moeilijk voetballen tegen Botman en co.

Lille in 4-4-2-formatie. Beeld screenshot

Lille verdedigt dan in een 4-4-2-formatie. Wat daarbij opvalt, is hoe extreem ‘compact’ de ploeg staat. De onderlinge ruimtes, zowel tussen spelers binnen een linie als tussen de drie linies, worden bijzonder klein gehouden.

Botman - hierboven met rood omlijnd - en zijn partner veteraan José Fonte vervullen hierbij de hoofdrol. Het centrale duo bepaalt hoe hoog de laatste lijn van Lille geposteerd staat bij het collectieve verdedigen, en vecht in de tussentijd spijkerharde duels met de spitsen van de tegenstander uit.

Lille schuift bij het verdedigen als een collectief geheel over het veld, en houdt de ruimtes voor de tegenstander om tot frivool voetbal te komen klein. Ajax lijkt dan ook gebaat bij een wat meer ‘chaotisch’ wedstrijdverloop, met veel wisselingen in het balbezit.

Trainer Erik ten Hag zal dus dat mogen doen waarin hij op zijn best is: een inventief plan bedenken waarmee Ajax felle druk op de tegenstander kan zetten.

Gouden counter-kwartet

Toch is Ten Hag hierbij wel gewaarschuwd. Want Lille hanteert deze geduldige speelwijze omdat het weet waar de kracht van het team ligt: in de counter.

De spits, schaduwspits en de buitenspelers zijn rap en technisch vaardig. Trainer Galtier vertrouwt er dan ook volledig op dat zijn voorste vier beslissend kunnen zijn op die paar momenten per wedstrijd dat een tegenstander risicovol balverlies lijdt.

Net als Ajax beschikt Lille over verschillende smaken in de aanval. Zo is het niet uitgesloten dat de twee Turkse topscorers van dit team niet in de basis staan tegen Ajax. De 35-jarige goaltjesdief Burak Yilmaz (9 goals in de competitie) herstelt nog van een kuitblessure, terwijl de sierlijke schaduwspits Yusuf Yazici (6 goals in de EL) tegen sterkere tegenstanders vaak pas als wisseljoker wordt ingezet, omdat hij verdedigend minder taakbewust is.

Opstelling Lille Beeld -

Waar het naar de samenstelling van de voorste vier altijd even gissen is bij Lille, staat de aanvalsstructuur wel al vast. Trainer Galtier hanteert één diepe spits met een tweede aanvaller naast hem die wat vaker inzakt richting het middenveld, buitenspelers die met hun sterke voet aan de binnenkant spelen - en dus vaak naar binnen trekken - en backs die de gehele flank moeten bestrijken.

De gevaarlijkste klant bij Lille is linksbuiten Jonathan Bamba. De 24-jarige vleugelspits staat al jaren te boek als een van de grootste aanvalstalenten in Frankrijk, en lost dit seizoen zijn grote belofte in. Bamba is pijlsnel, als sprinter en als dribbelaar, en beschikt over een vlammend schot.

In de aanvalspunt is Jonathan David - deze zomer voor 27 miljoen euro overgenomen van Gent - ook eindelijk los. De recordaankoop had het in de eerste helft van het seizoen lastig. In zijn eerste 19 competitieduels scoorde David slechts 2 keer voor Lille. Inmiddels is de 21-jarige Canadees weer even dominant als in zijn Belgische dagen, met 5 goals in zijn laatste 5 duels.

David is een complete spits: hij is snel, technisch vaardig en schiet met beide benen even hard. Dat hij de neiging heeft naar de linkerkant uit te wijken, waar ook sterspeler Bamba de meeste schade aanricht, stelt Ajax voor een fikse uitdaging. De invulling van de rechterkant van de Amsterdamse defensie is het hele seizoen al een van de grootste tactische vraagstukken voor Ten Hag.

Kansen voor Ajax

Maar qua onderlinge match-ups is er ook goed nieuws voor de Amsterdammers. Want uitblinkers Antony en Dusan Tadic krijgen op de vleugels te maken met relatief kwetsbare backs.

Tadic zal vooral moeten profiteren van de aanvalslust van rechtsback Zeki Celik. Antony krijgt op rechts te maken met Reinildo Mavanda of Domagoj Bradaric - in beide gevallen de zwakste individuele speler van dit solide Lille.