Ajax treft Liverpool, Napoli en Rangers in Champions League

De 32 clubs in de koker van de Uefa strijden om de 'cup met de grote oren.' Beeld REUTERS

Met Liverpool uit pot 2 heeft Ajax een tegenstander die het ook in 2020 tegenkwam op het miljardenbal. Toen verloren de Amsterdammers beide keren met 1-0. Er mochten door corona toen geen supporters mee naar Anfield. Liverpool is matig aan het seizoen van de Premier League begonnen. De club staat na drie speelronden op de zestiende plaats.

De tegenstander uit Pot 3 is Napoli, dat na twee speelronden bovenaan staat in de Italiaanse Serie A. Uit Pot 4 volgt PSV-beul Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De Schotten zorgden met een 0-1 zege in Eindhoven voor een deceptie bij de Eindhovenaren, die er daardoor wederom niet in slaagden om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. De eerste wedstrijd op Ibrox was namelijk in 2-2 geëindigd. Ajax nam verdediger Calvin Bassey afgelopen zomer voor 23 miljoen euro over van Rangers FC.

De eerste speelronde van de nieuwe editie van de Champions League wordt op 6 en 7 september afgewerkt. De tweede op 13 en 14 september. De overige speeldata zijn 4 en 5 oktober, 11 en 12 oktober en 25 en 26 oktober. De laatste groepswedstrijden staan voor 1 en 2 november op het programma, een kleine drie weken voor de start van het WK in Qatar. De UEFA maakte het speelschema van de groepswedstrijden in de Champions League later bekend.

Sarina Wiegman coach van het jaar

Sarina Wiegman is verkozen tot Uefa Women’s Coach of the Year. Wiegman was niet aanwezig in Istanboel om de prijs in ontvangst te nemen. Ze ontbrak vanwege trieste familieomstandigheden.

Wiegman kroonde zich dit jaar in Engeland Europees kampioen met het Engelse vrouwenelftal. Duitsland werd in de finale met 2-1 verslagen. Daarmee werd Wiegman de eerste coach die het EK twee keer achter elkaar won. In 2017 werd ze immers al Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen.

Ze werd verkozen boven Sonia Bompastor (coach van Olympique Lyon) en Martina Voss-Tecklenburg, bondscoach van Duitsland.

Wiegman sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap: “Sorry dat ik er niet bij kan zijn, maar ik voel me zeer vereerd met deze award. Bedankt voor het stemmen. Ik wil ook Sonia en Martina feliciteren met hun geweldige prestaties. Deze award is voor iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van het Engelse vrouwenvoetbal. We kijken ernaar uit om ons te plaatsen voor het WK en naar het wereldkampioenschap toe te gaan.”

