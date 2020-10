Ajax treft Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland in de Champions League

Daley Blind in de laatste Champions League-wedstrijd van Ajax van vorig seizoen, tegen Valencia. Beeld BSR Agency

Dat blijkt uit de UEFA-loting die donderdag plaatsvond in Genève. Vanwege het coronavirus waren daarbij geen spelers of clubleiders bij aanwezig.

Ajax treft in Liverpool de huidige landskampioen van Engeland. Bij de club staan Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum onder contract, beide Oranje-internationals. Twee seizoenen geleden leek het de finale van de Champions League te worden: Ajax tegen Liverpool. Maar in de laatste minuut van de halve finale verloren de Amsterdammers toch nog met 2-3 van Tottenham Hotspur.

Ajax trof Liverpool alleen in het seizoen 1966/1967 in Europees verband. Ajax speelde gelijk op Anfield en was voor eigen publiek in de dichte mist met 5-1 te sterk.

Het Italiaanse Atalanta is de club van Nederlandse spelers Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens. De club was een van de verrassingen van vorig seizoen in de Champions League, toen de Italiaanse club uit Bergamo bijna de halve finale bereikte. In de allerlaatste minuut sloeg Paris Saint-Germain alsnog keihard toe: 2-1.

De laatste groepsgenoot van Ajax is de kampioen van Denemarken en CL-debutant FC Midtjylland. Oud-Ajacieden Viktor Fischer, Rasmus Kristensen en Rafael van der Vaart speelden in het verleden voor de club.

Prijzen

Op het evenement werden ook individuele prijzen uitgereikt. Zo werd Sarah Bouhaddi van Olympique Lyon verkozen tot beste keepster. Manuel Neuer mag zich beste doelman van het jaar noemen.

Didier Drogba nam de President’s Award in ontvangst. Het is de bekroning voor een (ex-)speler wiens inspanningen op en naast het veld hebben bijgedragen aan het succes en de ontwikkeling van het voetbal. Bayern-speler Robert Lewandowski wint de award voor de beste aanvaller. Pernille Harder van Chelsea is verkozen tot beste voetbalster van Europa.