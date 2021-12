Ajax treft Internazionale in achtste finale van Champions League

Internazionale, met onder andere oud-PSV’er Denzel Dumfries, tweede van links boven. Beeld Getty Images

De Amsterdammers spelen op 15, 16, 22 of 23 februari eerst een uitwedstrijd. De return volgt op 8, 9, 15 of 16 maart in de Johan Cruijff Arena.

De Rus Andrej Arsjavin, voormalig speler van Zenit Sint-Petersburg en Arsenal, verrichtte de loting. Vooraf zei hij dat Ajax hem het meest verrast had in de groepsfase van het miljoenenbal. “Ze hebben alle wedstrijden gewonnen en de topscorer,” zei hij. Met Sebastien Haller (tien doelpunten) heeft Ajax de topscorer van het toernooi in de gelederen.

Bij Internazionale, dat vorig jaar kampioen werd van de Italiaanse Serie A, komt Ajax de Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij tegen. Dumfries verkaste afgelopen zomer van Eindhoven naar Milaan. De Vrij is al jaren een bekende in Italië. Hij verhuisde in 2014 van Feyenoord naar Lazio Roma. Drie jaar geleden maakte hij een binnenlandse transfer naar Internazionale. In 2020 werd De Vrij uitgeroepen tot beste verdediger van de competitie.

Ajax en Internazionale speelden vier keer eerder in de Champions League tegen elkaar. Ajax wist geen van die wedstrijden te winnen. In 2002 verloor Ajax twee keer van de Italianen (1-0 en 2-1). Vier jaar later vloog eruit Ajax na een rechtstreekse confrontatie. Thuis wisten de Amsterdammers nog met 2-2 gelijk te spelen met spelers als John Heitinga, Maarten Stekelenburg, Hatem Trabelsi, Olaf Lindenbergh en Klaas-Jan Huntelaar in de selectie. Maar de return in Milaan werd met 1-0 verloren. Bij Internazionale speelde in dat jaar Javier Zanetti, Walter Samuel, Luis Figo, Esteban Cambiasso en het voormalige wonderkind Adriano.

Andre Onana

Saillant detail is dat Internazionale al enkele maanden als nieuwe werkgever van Andre Onana wordt genoemd. De keeper kreeg bij Ajax een dopingschorsing van een jaar aan zijn broek, nadat er een verboden middel in zijn urine werd aangetroffen. De keeper mag sinds enkele weken weer spelen, maar weigert wel zijn contract, dat het einde van dit seizoen afloopt, te verlengen. Het gerucht gaat dat hij al een voorcontract bij de Italianen heeft getekend.

De andere ploegen die Ajax kon loten waren Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Benfica, Red Bull Salzburg, Chelsea en Villarreal.

Overige wedstrijden