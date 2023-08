Ajax treft Bulgaars kampioen Ludogorets in laatste voorronde Europa League

Beeld EPA

Ludogorets won donderdagavond met 5-1 van Astana FC in de derde voorronde. De Pool Jakub Piotrowski scoorde twee keer. Vorige week verloor de Bulgaarse club in Kazachstan met 2-1. Bij de loting werd Ajax vorige week gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik.

Ajax speelt donderdag 24 augustus eerst een uitwedstrijd tegen Ludogorets. Een week later is de return in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van het tweeluik kwalificeert zich voor de groepsfase van de Europa League. De verliezer stroomt door naar de Conference League-groepsfase. Ludogorets is op papier een zwakke tegenstander. De club eindigde vorig seizoen als 78ste op de coëfficiëntenranglijst van de Uefa, Ajax als 13de.

Bij Ludogorets staat de Nederlandse keeper Sergio Padt, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, onder contract. De voormalig doelman van FC Groningen deed niet mee in de met 5-1 gewonnen wedstrijd.

Pot 1

Mocht Ajax de groepsfase van de Europa League bereiken, dan is de club bij de loting ingedeeld in de sterkste groep, pot 1. Daardoor ontlopen de Amsterdammers Europese grootmachten als Liverpool, AS Roma, Villarreal, Bayer Leverkusen en Atalanta. Die indeling dankt Ajax aan de goede prestaties in Europa in de afgelopen jaren.

De loting voor de groepsfase vindt plaats op 1 september, een dag na de tweede wedstrijd tegen Ludogorets. 21 september is de eerste groepswedstrijd.

Ajax is met de nieuwe trainer Maurice Steijn goed begonnen aan het seizoen. Zaterdag werd Heracles in de eerste eredivisiewedstrijd met 4-1 verslagen. Deze zaterdag is Excelsior de tegenstander op Woudestein. Daar is nieuwe aanwinst Chuba Akpom (27) nog niet bij. De spits, voor een bedrag van tussen de 12 en 14 miljoen overgekomen van Middlesbrough, is nog in afwachting van een werkvergunning. Tegen Ludogorets is hij mogelijk wel speelgerechtigd.

Nederlandse clubs

Alle Nederlandse clubs zijn nog actief in Europa. Twente en AZ plaatsten zich donderdag voor de laatste voorronde van de Conference League, door respectievelijk met het Letse Riga FC en Santa Coloma uit Andorra af te rekenen. PSV schakelde woensdag het Oostenrijkse Sturm Graz uit en plaatste zich voor de laatste voorronde van de Champions League. Feyenoord is als landskampioen automatisch geplaatst voor de groepsfase van het miljardenbal.

