Ajax treft Bayern München en Benfica in Champions League

Ajax was in Monaco vooraf ingedeeld in pot 3 op basis van recente prestaties. Daarmee ontliep Ajax in ieder geval Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, CSKA Moskou, PSV en AS Monaco.



Uit de hoge hoed kwamen Duits kampioen Bayern München, het Portugese Benfica en de kampioen van Griekenland: AEK Athene. Daarmee is Ajax, na vier jaar terug in de Champions League, niet bij voorbaat kansloos in poule E.



PSV kwam in de zwaarste poule terecht. FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale zijn de tegenstanders in Eindhoven.



Voor Ajax zich kwalificieerde, moesten Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev worden verslagen. De Amsterdammers deden dat met grote overtuiging en verloren geen enkele keer.