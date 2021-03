Ajax treft AS Roma in kwartfinale Europa League

Ajaxspelers vieren de 0-2 van Dusan Tadic. Beeld EPA

De club uit Rome staat momenteel zesde in de Italiaanse competitie. Ze versloegen Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. De Italianen wonnen de thuiswedstrijd met 3-0 en de return met 2-1. De andere mogelijke tegenstanders voor Ajax waren Manchester United, Arsenal, Villareal CF, Granada, Dinamo Zagreb en Slavia Praag.

De eerste wedstrijd wordt op donderdag 8 april gespeeld, de return is een week later. Ajax begint met een thuiswedstrijd: AS Roma komt naar Amsterdam. Ajax treft bij uitschakeling van de Romeinen in de halve finale de winnaar van Granada/Manchester United. Dat kan dus een herhaling worden van de finale van 2017.

Dinamo Zagreb of Villarreal speelt de halve finale tegen Arsenal of Slavia Praag.

Ajacieden bij Roma

Oud-Ajacied Justin Kluivert staat bij AS Roma onder contract, maar wordt sinds oktober 2020 verhuurd aan RB Leipzig. Ook Christian Chivu, Urby Emanuelson en Mido speelden voor AS Roma. Verder keert ook Maarten Stekelenburg voor even terug in Stadio Olimpico, waar hij tussen 2011 en 2013 onder de lat stond bij AS Roma. Na twee jaar vertrok hij naar het Engelse Fulham.

Ajax en AS Roma troffen elkaar slechts twee keer eerder in Europees verband. In de tweede fase van de Champions League kwamen beide ploegen elkaar tegen, tijdens het seizoen 2002-2003. In Amsterdam won Ajax met 2-1 door doelpunten van Zlatan Ibrahimovic en Jari Litmanen. Gabriel Batistuta maakte het tegendoelpunt. In Rome eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel. Andy van der Meijde en Antonio Cassano scoorden op die avond in maart.

Young Boys

De loting voor de volgende ronde van het Europese voetbaltoernooi vond plaats een dag na Ajax’ overwinning op Young Boys. De Amsterdammers plaatsten zich donderdagavond definitief voor de kwartfinale van de Europa League dankzij een tweede probleemloze winst op de Zwitserse club. Het werd 0-2 voor Ajax in Bern dankzij doelpunten van David Neres en Dusan Tadic. In Amsterdam werd het een week eerder 3-0.

Bij AS Roma staat de Nederlander Rick Karsdorp onder contract. De oud-speler van Feyenoord is na veel blessureleed nu een vaste waarde in het elftal van trainer Paulo Fonseca.