Ajax-trainer Ten Hag: ‘Loting Champions League had makkelijker gekund’

Erik ten Hag. Beeld BSR Agency

Met Liverpool treft Ajax de winnaar van het toernooi in 2019. De ploeg van trainer Jürgen Klopp verloor afgelopen seizoen in de achtste finales met 1-0 van Atlético Madrid. Ten Hag: “Je treft altijd één fantastische tegenstander. Dat is dus Liverpool geworden. Topteam, topspelers. Maar een prachtig affiche. We kijken er naar uit. Voor onze fans is het triest dat ze niet naar Anfield kunnen komen om ons te steunen.”

Bij Liverpool spelen Virgil van Dijk, aanvoerder van Oranje, en Georginio Wijnaldum. Bij Atalanta Bergamo treft Ajax ook veel bekenden: Marten de Roon, Sam Lammers, Robin Gosens en Hans Hateboer. Die laatste twee scoorden woensdagavond nog in de competitiewedstrijd tegen Lazio Roma (4-1). “Atalanta was vorig seizoen de revelatie in de Champions League. Een pressing machine,” aldus Ten Hag.

FC Midtjylland is een debutant in de Champions League. De Deense club versloeg Slavia Praag in de voorronden van het toernooi. Ten Hag: “Het is een sterke poule, maar we lopen er niet voor weg. Onze ambitie is overwinteren in Europa. Het liefst in de Champions League.”

‘Op dit niveau willen we spelen.’ 🤘#UCLdraw — AFC Ajax (@AFCAjax) 1 oktober 2020