Ajax-trainer Maurice Steijn eist rectificatie van Pierre van Hooijdonk na uitspraken over ‘duistere dealtjes’

Beeld ANP / Pim Ras

Volgens Van Hooijdonk zou Steijn in zijn tijd als NAC-trainer ‘duistere dealtjes sluiten met bevriende spelermakelaars’. Dat zou volgens hem mede mogelijk worden gemaakt door Steijns goede band met voormalig NAC-directeur Mattijs Manders. In een brief van voetbaladvocaat Jan Kabalt staat dat Van Hooijdonk afstand moet nemen van zijn uitspraken op de site van NOS en in het voetbalprogramma zelf.

Ajax is op de hoogte van de brief en stelt in een korte reactie de nieuwe hoofdtrainer te steunen.