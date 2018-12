Ajax toont zich veelzijdig en variabel tegen ADO

De mogelijkheden om te variëren met de opstelling en speelwijze zijn groot bij Ajax. In vergelijking met de wedstrijd tegen AEK Athene stonden zondagmiddag tegen ADO drie andere spelers op het veld.



Wat waren de wijzigingen?

Nicolás Tagliafico keerde terug van een schorsing. Zakaria Labyad speelde voor de licht geblesseerde Lasse Schöne. En Klaas-Jan Huntelaar kreeg de voorkeur boven Kasper Dolberg.



En daar werd Ajax niet minder van?

Nee, de trein staat op de rails en die rijdt in hoog tempo door. Het maakt niet uit welke wagonnetjes erachter hangen.



Was ADO zo zwak of Ajax zo sterk?

ADO is geen hoogvlieger in de eredivisie, dat is evident. Maar trainer Alfons Groenendijk trok met zijn ploeg een groengele muur op in de Johan Cruijff Arena en daar moet Ajax dan toch eerst maar eens doorheen breken. Dat lukte de thuisploeg, dankzij de veelzijdige en variabele wijze van aanvallen.



Veelzijdig en variabel?

Neem het tweede doelpunt, een werkelijk schitterende goal. Linksbuiten Dusan Tadic was uitgewaaierd naar de rechterflank. Vanaf die plek zag hij op het andere deel van het veld schaduwspits Zakaria Labyad vrij staan. De scherpe, insnijdende voorzet van Tadic werd door Labyad hard voor het doel gekopt. Met een duikkopbal werkte linksback Tagliafico de bal over de doellijn.



Waar bleek die veelzijdigheid nog meer uit?

Dat Van de Beek nu eens als controlerende middenvelder speelde, door de absentie van Schöne. En dat deed hij uitstekend. Na rust nam Daley Blind die rol moeiteloos over. Blind was in Athene nog linksback en tegen ADO blonk hij een uur uit als centrale verdediger.



Ruime keuze dus voor trainer Erik ten Hag?

Ja, en de mogelijkheden worden nog groter. Tegen ADO viel Daley Sinkgraven een kwartier voor tijd in. Hij stond een jaar aan de kant met een blessure. Na de winterstop keert ook Joël Veltman terug na een kruisbandoperatie. Dan wordt het echt dringen geblazen.