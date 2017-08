Prachtig eerbetoon aan Abdelhak Nouri in Arena

Hersenschade

Nouri zakte op zaterdag 8 juli in elkaar tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen het Duitse Werder Bremen. Naar later bleek door hartritmestoornissen. Na reanimatie op het veld werd hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck gebracht.



Daar werd ernstige en blijvende hersenschade geconstateerd. Vermoedelijk door te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen nadat hij neer was gegaan. Anderhalve week geleden is hij naar Amsterdam vervoerd, waar hij al enige tijd niet meer medisch in slaap gehouden hoeft te worden.



Het eerste duel tussen Ajax en OGC Nice eindigde in een gelijkspel (1-1). De winnaar over twee ontmoetingen plaatst zich voor de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League.