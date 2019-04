Ajax toonde opnieuw veel veerkracht en vechtlust

De eerste ontmoeting in de kwartfinales van de Champions League ontbrandde pas in de tweede helft. Met dank aan David Neres, die als een komeet uit de kleedkamer kwam. Met een prachtig doelpunt herstelde de kleine Braziliaan het evenwicht in de wedstrijd. En perspectief voor de return over zes dagen in Turijn.



Was het opnieuw een spektakelstuk in de Johan Cruijff Arena?

Minder dan de twee duels met Real Madrid, waar de vonken er beide keren van de eerste tot de laatste minuut van afvlogen, Ajax-Juventus begon voorzichtig, met veel rommelige duels, veel kleine overtredingen en weinig kansen.



Maar Cristiano Ronaldo heeft toch meestal niet veel kansen nodig?

Nu ook niet. Zijn eerste schot op doel ging naast, zijn eerste kopbal tussen de palen was raak. Rodrigo Bentancur kon op slag van rust op de rechterflank doorkomen, zijn voorzet was op maat. Ronaldo liep weg bij Daley Blind en versnelde tussen Frenkie de Jong en Lasse Schöne door. Vallend knikte hij de 0-1 in.