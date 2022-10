Ajax ten onder aan naïviteit Alfred Schreuder

Hirving Lozano kopte al in de derde minuut de 1-0 binnen. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Schreuder wilde dat Ajax in Stadio Diego Armando Maradona zijn ware gezicht zou laten zien, maar die grimas kennen we inmiddels. Het is er een van hulpeloosheid en chagrijn. Ajax ontbeert dit seizoen het niveau om in de Champions League partij te bieden aan een topploeg als Napoli en ging ook woensdagavond in Italië bijna kinderlijk naïef ten onder.

Dat Khvicha Kvaratskhelia doorgaat voor een van de grootste talenten op de Europese velden is algemeen bekend. En als dat bij Ajax nog niet duidelijk was, dan gaf de vleugelflitser een week geleden in de Johan Cruijff Arena toch een fraai nummertje weg. Schreuder liet basisdebutant Jorge Sánchez in de return verzuipen tegen de snelle en sterke Georgiër. Hij bood de Mexicaanse back niet de hulp die hij nodig had in dit oneerlijke gevecht. In de zestiende minuut brak Kvaratskhelia weer eens door op de linkerflank, waarna hij spits Giacomo Raspadori bediende. Die joeg de bal snoeihard achter keeper Remko Paasveer. Daley Blind stond erbij en keek ernaar.

De goal van Gaspadori was overigens al de 2-0. Na iets meer dan drie minuten had Hirving Lozano de score geopend. De voormalige PSV’er zette die aanval zelf in, kreeg de bal subtiel (een wippertje over de Ajaxdefensie) terug van Piotr Zieliński en kopte simpel over Pasveer heen.

Drie aanvallers

Ajax kwam op het middenveld en in de laatste linie handen en voeten te kort om de blauwhemden af te stoppen, maar Schreuder bleef volharden in een speelwijze met drie aanvallers. De opzet om Napoli ook eens wat vaker op de Amsterdamse helft op te vangen, slaagde niet. Het veld lag geregeld helemaal open, rugdekking om de fragiele flanken (Sánchez en Calvin Bassey) te stutten ontbrak, waardoor het hart van de defensie kraakte.

Ajax had het kunnen weten. De ploeg moest het in Napels bovendien stellen zonder Dusan Tadic, die in vier jaar slechts één Europese wedstrijd miste. De inbreng van Tadic in de 34 duels die hij speelde was groot, met 10 doelpunten en 12 assists. De keren dat Ajax verloor (tien) gebeurde dat negen keer met slechts één doelpunt verschil, maar tegen Napoli vorige week was plotseling alles anders. De 6-1 nederlaag in eigen stadion kwam als een schok. Ajax werd overklast en de gefrustreerde Tadic haalde het einde van de wedstrijd niet; hij kreeg twee gele kaarten.

De afwezigheid van de aanvoerder had voor Schreuder reden kunnen zijn om zijn team wat meer defensieve houvast te geven, met een extra verdediger of middenvelder, maar hij hield vast aan zijn visie. Davy Klaassen speelde in plaats van Tadic. Steven Bergwijn keerde daardoor terug naar de positie van linksbuiten. Het waren niet meer dan wat pleistertjes op de gapende wonden die Napoli had geslagen. De koploper in de Serie A ging in eigen stad vrolijk verder waar het een week geleden was gebleven. Ajax liet het gebeuren en dat mocht vooral trainer Schreuder zich aanrekenen.

Sprankje hoop

Klaassen zorgde kort na rust voor een sprankje hoop bij Ajax. Hij kopte een voorzet van Calvin Bassey knap raak (2-1). Napoli sloeg al snel terug. Invaller Victor Osimhen kreeg een fraaie kans op de 3-1, maar Pasveer kwam op tijd uit zijn doel en hield de Nigeriaan van scoren af.

Tien minuten later was het alsnog raak. Jurrïen Timber kreeg de bal in eigen strafschopgebied ongelukkig tegen zijn arm na een schot van Tanguy Ndombele. Pasveer had geen antwoord op de penalty van Kvaratskhelia.

Voor Ajax zat er in het restant van het duel maar één ding op: zorgen dat een afgang zoals in de thuiswedstrijd de ploeg ditmaal bespaard zou blijven. Dat lukte. Via een benutte strafschop van Steven Bergwijn werd het zelfs nog 3-2. Hoopgevend was de frisse invalbeurt van Francisco Conceiçao, maar ook in de slotfase bleven de grootste kansen toch voor de beste ploeg, Napoli. Een blunder van Blind een minuut voor tijd bezegelde het lot van Ajax. Osimhen tekende voor de 4-2.

