Ajax ten koste van AZ naar bekerfinale in duel vol gekift, geduw en getrek

Ajax neemt het in de finale op tegen PSV, dit seizoen ook de belangrijkste uitdager van de Amsterdammers in de eredivisie. De laatste keer dat de topclubs tegenover elkaar stonden in de eindstrijd van de KNVB-beker was in 2006. Met Danny Blind als trainer won Ajax met 2-1, Klaas-Jan Huntelaar maakte beide doelpunten.

Destijds was de weg naar De Kuip een moeilijke, vol hobbels en kuilen. Het huidige Ajax plaatste zich overtuigend voor de finale. Van AZ, de ploeg in vorm, had de bekerhouder in de halve finales weinig te duchten. De ploeg van trainer Pascal Jansen is al achttien wedstrijden ongeslagen in alle competities en kort voor de winterstop won AZ ook in Johan Cruijff Arena (1-2), maar Ajax nam op overtuigende wijze revanche voor die nederlaag.

Het was een echte bekerwedstrijd, met tal van opstootjes en kleine en grote overtredingen. Om de haverklap gingen spelers rollebollend over het veld, ook als er geen bal in de buurt was. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had zijn handen vol om de gemoederen tot bedaren te brengen. Het was een klein wonder dat na 45 minuten alleen Sébastien Haller en Pantelis Hatzidiakos een gele kaart hadden gekregen.

Fraaie dieptepass

Tussen al het gekift, geduw en getrek door was Ajax de betere ploeg. AZ kwam er nauwelijks aan te pas, vooral in balbezit was het spel heel pover. De Amsterdammers deelden al snel een eerste klap uit. Middenvelder Steven Berghuis stuurde de Braziliaan Antony precies op tijd weg aan de rechterflank, waar hij Owen Wijndal geregeld zijn hielen liet zien. Berghuis sloot zelf ook aan na zijn fraaie dieptepass en kwam in twee instanties in vrije schietpositie. Met een stuit vond hij de vrije hoek naast keeper Peter Vindahl.

Ajax toonde zich in Alkmaar geconcentreerder dan een week geleden in de Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica (2-2) en scherper dan afgelopen zondag in Deventer tegen Go Ahead Eagles (2-1 verlies). Jurriën Timber keerde terug in het elftal na een lichte blessure. Hij speelde niet in het hart van de defensie maar rechtsback, als vervanger van Noussair Mazraoui. Timber groeide uit tot een van de beste spelers op het veld. Fysiek is hij zó sterk, en zo rustig aan de bal. Tegenstander Jesper Karlsson had niets tegen hem in te brengen.

Centraal had Perr Schuurs, die soms juist zo weifelend overkomt in de persoonlijke duels, veel steun aan Timber en Lisandro Martínez. Doelman Andre Onana, die zondag nog zo’n ongelukkige rentree maakte in de eredivisie, had een rustig avondje in Alkmaar.

Moeilijke hakjes

Het duurde alleen veel te lang voordat Ajax het karwei besliste. Het overwicht was groot, het aantal scoringskansen gering. Ook bij een magere 1-0 voorsprong op het bord verloor Antony zich al in moeilijke hakjes en pirouettes. Tot ontsteltenis soms van trainer Erik ten Hag.

In de slotfase moest Ten Hag zijn elftal ‘stutten’ met twee verse backs. Uitblinker Timber maakte plaats voor Devyne Rensch en aan de andere kant verving Nicolás Tagliafico Daley Blind. Ook Davy Klaassen verscheen nog binnen de lijnen voor de moegestreden Berghuis. Het waren twee invallers die de 0-2 voor zich opeisten: Tagliafico gaf de assist, Klaassen tikte de bal in een leeg doel.

Ajax kan zich nu richten op de competitiewedstrijden tegen RKC (thuis) en Cambuur (uit) alvorens Benfica op 15 maart langskomt in de Johan Cruijff Arena voor de return in de kwartfinales van de Champions League. En hoe graag de club ook kampioen wordt en de KNVB-beker (opnieuw) wil winnen, de Europese ambities zijn nog vele malen groter.

