Ajax’ tegenstander Dortmund wervelt in de aanval, maar is verdedigend kwetsbaar

Haaland viert zijn goal tegen Mainz. Beeld DPA

Met Borussia Dortmund wacht dinsdagavond een ware test voor Ajax. Dan wordt duidelijk of de Amsterdammers kunnen aanhaken bij een Europese topclub. Hoog tijd voor een analyse van de Duitse opponent.

Sterspelers

Natuurlijk gaat het de laatste dagen vooral over één man: Erling Braut Haaland. Op 21-jarige leeftijd dingt de Noor al mee naar de titel van ’s werelds beste spits. Hij staat op 70 goals in 68 profduels voor Dortmund. Dit seizoen is Haaland nóg beter geworden: in 9 officiële duels is hij met 13 goals en 4 assists al direct betrokken bij 17 (!) treffers.

Op de openingsdag van de Bundesliga ervoer Eintracht Frankfurt wat er gebeurt als je Haaland zijn gang laat gaan. Met 2 goals en 3 assists sloopte hij de subtopper eigenhandig (5-2). En elk van de vijf treffers bevatte onderstaand schrikbeeld: Haaland in de counter.

In de counter is Haaland niet te houden. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Wil Ajax kans maken tegen Dortmund, dan moet de zogeheten 'restverdediging’, het verdedigen van de eventuele tegenaanval, op orde zijn. Hoewel Dortmund zeker ook verzorgd, effectief voetbal via langduriger balbezit kan spelen, is het op zijn dodelijkst via de snelle uitbraak. Dit botweg vanwege ’s werelds beste counterspits Haaland. De Noor is te snel, te krachtig en te doelgericht om in tegenaanvallen consistent afgestopt te worden.

Ook in de spelopbouw voegt de aanwezigheid van Haaland een extra dimensie aan de speelstijl van Dortmund toe. Neem onderstaande situatie, uit het duel met Union Berlin. De rechter centrumverdediger van Union doet twee stappen naar voren, om een ploeggenoot op het middenveld wat meer rugdekking te geven.

De aanwezigheid van Haaland in de punt maakt de lange bal van Dortmund ook gevaarlijk. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Een dodelijke fout: want Haaland is te explosief om één-op-één achter te laten, zelfs als hij via de lange bal moet worden bereikt. Eén gerichte dieptepass van Mats Hummels is uit bovenstaande situatie genoeg om Haaland richting z’n volgende doelpunt te sturen.

Maar Dortmund is niet alleen maar Haaland voor en Haaland na. Met Marco Reus telt de voorhoede nog een superster. De veteraan (32) heeft een carrière lang op cruciale momenten te maken gehad met blessureleed, en wordt daardoor nogal eens vergeten of onderschat.

Reus heeft een gave om vrij te komen in drukke zones. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Afgelopen weekend toonde Reus weer eens zijn wereldklasse. Met een schitterende volley van rand zestien maakte hij de openingstreffer. Maar misschien nog indrukwekkender dan zijn uithaal was de manier waarop hij vrijkwam voor de treffer. Enkele tellen voor de treffer is Reus nog omringd door vier Mainz-verdedigers. Maar als vrije ‘10' weet hij toch weg te glippen.

De derde superster in de Dortmundselectie is ook een meester in het vrijlopen. Jude Bellingham (18) is wellicht de beste tienermiddenvelder van de wereld. Zijn spel is zéér allround en de Engelsman is op zijn best als hij dieptesprints mag trekken vanuit het middenveld.

De diepe loopacties van Bellingham zijn cruciaal voor Dortmund. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Voor controleurs Edson Álvarez en Ryan Gravenberch is het zaak om tijdig te communiceren aan ploeggenoten om Bellingham over te nemen.

Speelwijze

Met nieuwe hoofdtrainer Marco Rose en assistent René Maric waait er een tactisch innovatieve wind bij Dortmund dit seizoen. De Red Bull-speelstijl waarmee het duo eerder Salzburg en Borussia Mönchengladbach liet swingen, moet nu Dortmund helpen het gat te dichten met eeuwige rivaal Bayern München.

De speelwijze van Dortmund in het afgelopen duel met Mainz. Beeld ShareMyTactics via Sam Planting

In aanvallend opzicht is de nieuwe speelstijl die Rose voor ogen heeft duidelijk zichtbaar. Zoals het moderne hoge-tempoploegen betaamt, is het spel van Dortmund extreem verticaal en zeer op het centrum van het veld gericht.

De aanloop naar de 1-0 tegen Sporting. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Neem de openingstreffer tegen Sporting. Wanneer voorstopper Manuel Akanji vanuit de achterste linie een inspeelpass wil geven, zien we liefst vier Dortmundaanvallers in de as van het veld staan. Het drietal Sportingverdedigers is onderbemand tegen het Duitse kwartet, waardoor Donyell Malen in hun rug vrij kan komen.

Ook de openingsgoal tegen Besiktas kent eenzelfde veldbezetting. De backs bestrijken de flanken, waardoor Dortmund in het midden van het veld een man-meersituatie kan creëren. Ditmaal is het een dieptesprint van Bellingham die de Turkse defensie openbreekt.

De aanloop naar de 1-0 tegen Besiktas. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Met de snelheid van Haaland en Malen, de techniek en slimmigheid van creatievelingen als Reus, Julian Brandt en Axel Witsel en het loopvermogen van dynamo's als Bellingham en rechtsback Thomas Meunier krijgt Dortmund in aanvallend opzicht het beoogde wervelwindvoetbal van trainer Rose akelig snel onder de knie.

Kwetsbaarheden

Maar in defensief opzicht heeft Dortmund aanzienlijk meer groeipijnen. In twaalf officiële duels hield het pas twee keer de nul, terwijl het zes keer minstens twee goals incasseerde.

Bij de vele kansen en tegengoals die Dortmund weggeeft, valt vaak de rol van de backs op. In het competitieduel met directe concurrent Bayer Leverkusen is een moment zoals onderstaande opvallend vaak te zien: de backs staan extreem hoog geposteerd bij balverlies, waardoor het centrale verdedigingsduo in ondertal counters moet opvangen.

Leverkusen kwam keer op keer tot gevaar in de tegenaanval, omdat de backs van Dortmund te veel risico namen. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Niet alleen in de counter is Dortmund defensief te kloppen. Het enorm hoog druk zetten dat trainer Rose in zijn ploeg wil slijpen, levert dikwijls veel open ruimtes op. Het lijkt dan ook sterk dat de Duitsers de nul zullen houden in de twee duels met Ajax.

Bij dode spelmomenten liggen enorme kansen voor Ajax. Dit seizoen kreeg Dortmund al zes (!) goals uit vrije trappen en corners tegen.

Dortmund is extreem kwetsbaar bij corners. Beeld Screenshot Bundesliga TV

Het opmerkelijke hierbij is dat Dortmund niet extreem veel risico neemt bij standaardsituaties. Neem de bovenstaande aanloop naar de cornergoal van Union Berlin: Dortmund hanteert mandekking op de zes koppers van de opponent, en heeft nog drie extra zoneverdedigers (genummerd in de afbeelding) op de rand van het vijfmetergebied staan. Ondanks de alle-hens-aan-dekbezetting blijft Dortmund goals weggeven uit hoekschoppen.

Kortom, voor Ajax liggen er in aanvallend opzicht genoeg kansen om te stunten tegen Haaland & co.

