Overwinning voor Ajax tegen VVV-Venlo (1-0)

Tadic mocht van elf meter aanleggen nadat arbiter Kevin Blom van de videoscheidsrechter had vernomen dat Roel Janssen misschien een overtreding had gemaakt op Klaas-Jan Huntelaar. Blom besloot het moment te gaan bekijken op televisie en floot alsnog voor een penalty.



In de eerste helft keurde Blom een treffer van VVV af na interventie van de videoscheidsrechter. Hij oordeelde dat doelpuntenmaker Martin Samuelsen voordat hij scoorde toch een overtreding had gemaakt op Nicolás Tagliafico.



Vorige week profiteerde VVV nog van de aanwezigheid van een videoscheidsrechter toen een treffer van aanvaller Fran Sol van Willem II werd afgekeurd.



Ajax kreeg veel kansen in Venlo maar stuitte tot de benutte strafschop van Tadic steeds op een uitblinkende doelman Lars Unnerstall.



Voor David Neres viel het doek al na 25 minuten voetballen. Hij moest zich laten vervangen door Zakaria Labya, omdat hij last kreeg van zijn rechterbovenbeen. Hierdoor mist hij mogelijk de belangrijke thuiswedstrijd van Ajax tegen tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League.



Ongewijzigde opstelling

Ajax begon met een ongewijzigde opstelling tegen VVV-Venlo. Trainer Erik ten Hag koos voor de elf spelers gekozen die dinsdag de basis legden voor een klinkende zege op Standard Luik (3-0).



Helemaal onverwachts kwam dit niet. Ten Hag liet vrijdag al doorschemeren dat hij niet veel ging veranderen.



Vorige week gooide hij zijn elftal wel op de schop voor het eerste competitieduel met Heracles Almelo. Dat pakte verkeerd uit, want Ajax bleef steken op een gelijkspel (1-1).